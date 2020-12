Il 2021 inizia con History of Swear Words su Netflix, una irriverente docuserie sulla storia delle parolacce. Come annuncia Variety, l’attore Nicolas Cage sarà al timone di questa bizzarra produzione dello streamer, che debutterà all’inizio del prossimo anno.

Attraverso sei episodi, la star hollywoodiana condurrà lo spettatore alla scoperta delle origini delle imprecazioni, il loro uso nella cultura pop, nella scienza e l’impatto culturale che esse hanno avuto nel corso della storia. In ogni episodio, dalla durata di 20 minuti, Cage presenterà interviste a storici, intrattenitori ed esperti di etimologia e cultura pop.

Tra gli ospiti di History of Swear Words su Netflix, gli attori comici Joel Kim Booster, DeRay Davis, Open Mike Eagle, Nikki Glaser, Patti Harrison, London Hughes, Jim Jefferies, Zainab Johnson, Nick Offerman, Sarah Silverman, Baron Vaughn e Isiah Whitlock Jr. La serie è prodotta da Funny or Die e B17 Entertainment, con Bellamie Blackstone in qualità di showrunner e produttrice esecutiva. Altri produttori esecutivi includono Mike Farah, Joe Farrell e Beth Belew per Funny Or Die e Brien Meagher e Rhett Bachner per B17 Entertainment.

La docuserie segna solo l’ultima apparizione di Nicolas Cage sul piccolo schermo. A maggio, stato svelato che l’attore avrebbe interpretato Joe Exotic, il famigerato criminale e allevatore di tigri noto col nome Tiger King per una serie Netflix. Conosciuto per la sua vasta carriera cinematografica, il ruolo di Joe Exotic sarà il suo primo ruolo televisivo da protagonista.

Tra i film più famosi di Nicolas Cage: Face/Off – Due facce di un assassino (1997), The Family Man (2000), Fuori in 60 secondi (2000), Il mandolino del capitano Corelli (2001), Il mistero dei Templari – National Treasure (2004), Ghost Rider (2007), Il cattivo tenente – Ultima chiamata New Orleans (2009), e Ghost Rider – Spirito di vendetta (2012). Nel 1995 ha vinto l’Oscar al miglior attore per la sua interpretazione in Via da Las Vegas.

Il debutto di History of Swear Words su Netflix è previsto per il 5 gennaio. Di seguito il trailer della serie, al momento solo in lingua originale: