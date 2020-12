Sono passati ormai diversi mesi da quando Xiaomi ha presentato l’interfaccia proprietaria MIUI 12 la scorsa primavera, procedendo poi a rilasciarne le beta prima e le versioni stabili in tutto il mondo. Esattamente un mese dopo, il produttore cinese tenne una conferenza stampa in cui annunciata la lista completa dei dispositivi che avrebbero ricevuto l’aggiornamento.

Erano prima stati confermati, ed adesso bocciati per prestazioni inadeguate

Come riportato da ‘gizmochina.com‘, dell’elenco in questione facevano parte quasi tutti gli smartphone lanciati nell’arco degli ultimi due anni, tra cui anche i vari Redmi Y3, Redmi 7, Redmi 6 e Redmi 6A, che adesso però sono scomparsi dalla lista di idoneità, a distanza di ormai sette mesi dalla sua pubblicazione. Il produttore ha fatto sapere che tali device non saranno aggiornati alla MIUI 12 per aver manifestato problemi di compatibilità che ne inficerebbero le prestazioni (Redmi Y3, Redmi 7, Redmi 6 e Redmi 6A sono in effetti telefoni che fin dal lancio hanno fatto ravvisare performance non sempre all’altezza). Del resto, sugli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO alcune delle funzioni della MIUI 12 variano in base al modello ed al mercato di destinazione; c’è anche da dire che la MIUI è in generale un’interfaccia proprietaria abbastanza pesante, che esige prestazioni di un certo livello.

Tuttavia, dispiace che i Redmi Y3, Redmi 7, Redmi 6 e Redmi 6A siano passati per una sola major-release dell’OS mobile di Google e dell’interfaccia proprietaria MIUI, essendo peraltro i Redmi 7 e Redmi Y3 ancora in attesa di ricevere Android 10 a livello mondiale. Staremo a vedere se l’OEM avrà in mente un piano per farsi perdonare, se non altro per gli errori di valutazione commessi in un primo momento. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.