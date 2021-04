Si discute molto in questi giorni di Xiaomi e del tanto atteso aggiornamento con MIUI 12.5, in riferimento ad un pacchetto software che potrebbe fare la differenza nel corso delle prossime settimane. Dopo una sorta di bollettino condiviso coi nostri lettori durante il mese di marzo, cerchiamo di capire come stiano andando le cose e quali siano soprattutto le prospettive tra aprile e maggio. La questione è molto interessante e a stretto giro avremo un mare di upgrade anche qui in Italia.

Ben 27 Xiaomi pronti a ricevere l’aggiornamento MIUI 12.5

In un contesto simile, diventa importante analizzare più in profondità quanto riportato da Giz China. Sono in totale 27 i modelli trapelati in questo senso, con alcuni Xiaomi che ovviamente potranno godere di una sorta di corsia preferenziale per chi aspetta l’aggiornamento con MIUI 12.5. Si parte questo mese, con il pacchetto software che dovrebbe essere messo a disposizione per i vari Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro e Xiaomi Mi 10 Ultra e Xiaomi Mi 9 SE.

A maggio, poi, i restanti, visto che il programma del produttore asiatico si concentra su modelli come i cosiddetti Xiaomi Mi 11 Ultra e Xiaomi Mi 11 Pro, Redmi K40 e Redmi K40 Pro, Xiaomi Mi 10S, Redmi K30 Pro, Redmi K30 5G, Redmi K30i 5G, Redmi K30 Ultra e Redmi K30S Ultra, Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Redmi 10X e Redmi 10X Pro, Redmi Note 9 e Redmi Note 9 Pro, Xiaomi CC9, Xiaomi CC9 Pro e Xiaomi CC9 Meitu Custom Edition, Redmi Note 8 Pro, Redmi K20 Pro, Xiaomi Mi 9 e Xiaomi Mi 9 Pro 5G.

Staremo a vedere se la tabella di marcia verrà rispettata. Di sicuro, l’aggiornamento con MIUI 12.5 rappresenta un appuntamento estremamente importante per chi dispone di un prodotto Xiaomi, secondo le informazioni raccolte fino a questo momento. Che idea vi siete fatti sotto questo punto di vista?