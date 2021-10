Non dovrebbe mancare molto per la MIUI 13 beta, che porterà con sé una serie di cambiamenti importanti, come rivelato da un informatore piuttosto abile. Xiaomi ha distribuito la MIUI 12 ad aprile scorso, cui sono seguite la MIUI 12.5 e la MIUI 12.5 Enhanced Edition, mirate per lo più sull’ottimizzazione dell’esperienza d’uso piuttosto che su nuove funzionalità (trattandosi di release intermedia è cosa normale). La MIUI 13, con la prima beta pronta ad arrivare per la fine dell’anno solare (proprio come annunciato ad agosto dal CEO Lei Jun).

Il leaker Digital Chat Station ha fatto sapere che la MIUI 13 risulterà sempre basata su Android 11, oltre che su Android 12 (l’adattamento potrebbe star già avvenendo). Quanto alle novità in dotazione, la MIUI 13 pare introdurrà icone e widget nuovi di zecca, insieme ad alcune altre funzionalità di cui ancora si sa poco o nulla. La nuova interfaccia proprietaria dovrebbe, in ogni caso, regalare caratteristiche uniche nel loro genere ai dispositivi Redmi, pronti a seguire le orme dei POCO.

La versione stabile della MIUI 13 arriverà, globalmente, il prossimo anno. Del resto, la MIUI 12.5 venne annunciata a dicembre 2020 per il mercato cinese, e la versione globale a febbraio di quest’anno. Lo stesso potrebbe accadere con la MIUI 13, già proiettata sulla strada segnata dalle versioni precedenti. Non possiamo di certo dire che Xiaomi se ne sta con le mani in mano (risulta essere tra gli OEM più attivi in assoluto nel panorama mondiale, c’è poco da fare): il produttore si sta dando un bel da fare a livello software, ed anche in termini di distribuzione hardware, con sempre nuovi modelli pronti ad invadere la scena locale ed internazionale. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.