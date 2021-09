Su quali dispositivi Xiaomi e Redmi arriverà la MIUI 12.5 Enhanced Edition nel mese di ottobre? Precisiamo che non si tratta di un major-upgrade, ma comunque di una versione capace di regalare tante nuove funzioni e miglioramenti a chi deciderà di installarla. Il roll-out per il secondo gruppo di dispositivi Xiaomi e di alcune generazioni di Redmi serie Note è in via di preparazione, potete stare tranquilli a riguardo. La prima trance è stata composta da una dozzina di modelli, e tutto sembra procedere secondo i piani. Su Xiaomi Community China, l’OEM cinese ha rivelato informazioni sul secondo gruppo, quelli che riceveranno la MIUI 12.5 Enhanced Edition nel mese di ottobre.

Si tenga presente che la tabella è stata diramata per i modelli cinesi, alcuni dei quali presentano nomi diversi rispetto a quelli venduti nel nostro mercato. In ogni caso, riceveranno la MIUI 12.5 Enhanced Edition nel mese di ottobre i seguenti device: Redmi Note 8 e Note 9, Redmi Note 9T (conosciuto da noi come Redmi Note 9 5G), Redmi Note 10, Xiaomi Mi 10 Lite Zoom Edizion (vale a dire lo Xiaomi Mi 10 Youth Edition), Redmi Note 9 Pro e Note 10 Pro. Dal documento si può anche evincere la data indicata valida per il rilascio della build Stable Beta, ovvero quella dell’8 ottobre 2021, cui seguirà poi una distribuzione progressiva, sempre che tutto proceda nel migliore dei modi, come ci auguriamo tutti.

Adesso che abbiamo maggiori indicazioni sulla MIUI 12.5 Enhanced Edition, ci farebbe altrettanto piacere sapere quando toccherà ad Android 12 con MIUI 13, che resta di certo la versione software più attesa (non dovrebbe mancare troppo nemmeno per questa, ma è comunque presto per un’indicazione temporale più dettagliata). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.