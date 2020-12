Le offerte di Natale sono già partite per i dispositivi Amazon Echo e Kindle. Se volete darvi una mossa con i regali, ma ancora vi mancano le idee, l’e-commerce di Jeff Bezos è pronto a farsi in quattro per voi, a cominciare da queste offerte davvero niente male. Lo speaker Amazon Echo più economico che sia è sempre il Flex, seguito dagli Echo Dot di terza e quarta generazione (quest’ultimo di forma sferica, con un altoparlante da 41 mm e sfruttabile in modalità stereofonica tramite l’app Alexa acquistandone due).

Echo Flex è disponibile al prezzo di 19,99 euro (con consegna assicurata prima di Natale trattandosi di un prodotto con disponibilità immediata), Echo Dot 3ª generazione a 24,99 euro nelle colorazioni ‘tessuto antracite‘, ‘tessuto grigio chiaro‘ e ‘tessuto malva‘, ed infine Echo Dot 4ª generazione a 29,99 euro nelle colorazioni ‘antracite‘, ‘bianco ghiaccio‘ e ‘ceruleo‘. Dobbiamo, però, segnalarvi che non ci sono scorte disponibili, almeno per il momento, per quanto riguarda Echo Dot (3ª generazione) e Nuovo Echo Dot (4ª generazione): per il primo la consegna più veloce è prevista tra il 15 marzo ed il 18 maggio (generalmente spedito entro 3, 6 mesi), per il secondo l’intervallo temporale pare essere più breve, ma comunque lungo per arrivare in tempo per Natale (disponibilità prevista per il 2 gennaio, con consegna più veloce prevista tra il 5 e l’8 gennaio).

Migliori le cose per quanto riguarda i Kindle: in particolare, il Paperwhite (modello Wi-Fi, resistente all’acqua, display da 6 pollici ad alta risoluzione, 8GB, con pubblicità) vi verrà recapitato il 21 dicembre con la modalità di consegna più veloce, ed al prezzo di 114,99 euro con spedizione gratuita (tuttavia più alto del minimo storico di 89,99 euro). Ci sarebbe anche l’Oasis, provvisto di uno schermo migliore (pannello e-ink retroilluminato), vostro a 204,99 euro (il minimo raggiunto è pari a 189 euro), ma con consegna più veloce prevista tra il 31 dicembre ed il 4 gennaio.

