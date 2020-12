Forse non proprio tutti i proprietari di smartphone Huawei sanno che il programma beta EMUI 11 è attivo in Italia con una fase di reclutamento di tester pubblici attiva proprio in questi giorni. Per il momento sono 6 i dispositivi interessati da questa fase sperimentale, ossia i Huawei P30 e P30 Pro, i Huawei Mate 20, Mate 20 Pro e Mate 20 X e ancora il Huawei Nova 5T. Quali sono dunque i passaggi per partecipare e ottenere l’aggiornamento software tanto atteso? A tal proposito, di seguito sarà riportata tutta la proceduta ufficiale.

Il download della beta EMUI 11 nella sua versione 3.0.51.310 dovrà avvenire direttamente sul sito Huawei da questo collegamento ufficiale. Va chiarito che per aderire alla fase di test ci sono ancora poco più di 7 giorni dopo i quali il programma verrà chiuso e dunque non sarà più possibile parteciparvi. Dopo aver scaricato l’app sul proprio smartphone supportato, ecco quali saranno gli esatti passaggi da compiere:

cliccare sull’icona della beta EMUI 11 per avviare l’app dal telefono ;

; accettare i termini e le condizioni;

inserire il proprio HUAWEI ID al primo utilizzo dello strumento (nel caso in cui non se ne possegga uno, basterà richiederlo associandolo ad un indirizzo e-mail o ad un numero di telefono);

al primo utilizzo dello strumento (nel caso in cui non se ne possegga uno, basterà richiederlo associandolo ad un indirizzo e-mail o ad un numero di telefono); una volta effettuato l’accesso, bisognerà selezionare la scheda “Personali”;

procedere sulla voce “Aderisci al progetto” ;

; infine terminare la procedura su “Progetto disponibile”.

Una volta terminata tutta la procedura appena riportata per la beta EMUI 11 sul proprio smartphone Huawei, si riceverà (a tempo debito) la notifica di upgrade Huawei Over the Air (OTA). I beta tester sono chiamati naturalmente a segnalare problemi e bug nell’aggiornamento sperimentale: potranno farlo in qualsiasi momento dalla pagina “Segnala”, selezionando il modulo a cui è associato il problema. Quante più informazioni verranno fornite, tante più queste saranno utili agli sviluppatori per il miglioramento dell’esperienza software.

Per finire va chiarito che, in qualsiasi momento, un tester potrà abbandonare la beta EMUI 11 sul suo smartphone. Per farlo non dovrà fare altro che avviare l’app dedicata, effettuare l’accesso, dunque selezionare la voce “Personale” e ancora “Aderisci al progetto” e “Progetto disponibile”. Il programma al quale si è aderito dovrà essere selezionato, per poi procedere andando sulla voce “Esci”. La domanda di abbandono verrà gestita entro 48 ore, al termine delle quali si riceverà una notifica di conferma.