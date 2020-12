Only Murders In The Building è la nuova serie di Selena Gomez, che torna a recitare dopo il film Un Giorno di Pioggia a New York di Woody Allen e I morti non muoiono di Jim Jarmusch. Popstar, attrice e produttrice per Netflix, la Gomez è ora protagonista nonché produttrice di una serie che sarà distribuita dalla piattaforma streaming Hulu.

I paparazzi hanno rubato alcuni scatti dal set in pieno centro a Manhattan, New York, in cui l’attrice appare intenta a passeggiare per la città mentre ascolta musica, circondata da comparse che come lei fingono di camminare: sono di fatto le prime immagini della nuova serie di Selena Gomez.

La nuova serie di Selena Gomez, prodotta da 20th Century Fox Television, è appena entrata in produzione: è descritta da Hulu come una commedia dark, che vede protagonisti Steve Martin e Martin Short. In una trama che sembra vagamente ispirata al film Misterioso omicidio a Manhattan di Woody Allen, i loro personaggi al centro della serie sono ossessionati dalle storie di vero crimine e finiscono per essere coinvolti in una di queste. Oltre che interpreti, Selena Gomez, Steve e Martin sono anche i produttori esecutivi della serie.

Il debutto della nuova serie di Selena Gomez su Hulu, disponibile quindi negli Stati Uniti e in Giappone, è previsto nel 2021. Non è chiaro se la serie avrà anche una distribuzione in Italia.

Ecco le prime immagini dal set della nuova serie di Selena Gomez.

Selena Gomez filming ‘Only Murders in the Building’ in New York City pic.twitter.com/57k1ve96MA — SHQ (@FamousCandids) December 7, 2020

CANDIDS: Selena Gomez no set de filmagens de 'Only Murders In The Building' em Nova York. (07/12) pic.twitter.com/tVbu1dOfEi — PSBR Mídias (@PSBRMedia) December 7, 2020

Novas fotos de Selena Gomez durante as gravações de ‘Only Murders In The Building’.

|@PortalSelenaBR pic.twitter.com/d0ktTPyfLp — PSBR Mídias (@PSBRMedia) December 7, 2020

Recentemente la cantante ha anche rinnovato il suo contratto con la piattaforma HBO Max per la seconda stagione del programma di cucina Selena + Chef, in cui la cantante impara a cucinare prendendo lezioni da alcuni dei migliori chef al mondo.