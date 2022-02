Billions rinnova per una settima stagione da Showtime. Chi pensa che c’è una fine a tutto forse non conosce la serie più longeva della rete americana e non sa che anche senza uno dei suoi due protagonisti principali (se non il principale) continuerà a rimanere in piedi e ad andare avanti contro ogni pronostico.

Secondo quanto annunciato da Variety qualche ora fa, sembra proprio che Billions è stata rinnovata per un’altra stagione per permettere alla partita a scacchi di Michael e Chuck di avere un altro capitolo. Nella sesta stagione della serie tutto è tornato più chiaro dopo il finale della quinta e il mondo che conoscevamo si è evoluto lasciando spazio al nuovo arrivato Corey Stoll nei panni di Michael Prince che ha preso il posto di Axe (Damian Lewis).

Tutti i giocatori sono stati chiamati a cambiare le carte in tavola e affilare le armi per riuscire a sopravvivere cambiando anche abitudini e alleanze. Il rinnovo di Billions ha rimesso in gioco i suoi protagonisti da Wags (interpretato da David Costabile) a Wendy (Maggie Siff), da Taylor (Asia Kate Dillon) a Sacker (Condola Rashad), finendo a Chuck Senior (Jeffrey DeMunn). A loro si è unito anche Daniel Breaker, che interpreta Scooter. Il capo dello staff di Prince è stato promosso a personaggio regular nella sesta stagione e lo sarà anche nella settima.

L’annuncio del rinnovo della serie è arrivato quando siamo ormai quasi a metà di questa sesta stagione attualmente in onda su Showtime e presto anche in Italia. La serie creata da Brian Koppelman e David Levien debutterà in Italia il 9 marzo prossimo e regalerà al pubblico italiano l’arrivo della new entry Corey Stoll, quale sarà la reazione?

Il resto lo farà il finale della sesta stagione. Solo a quel punto capiremo cosa ne sarà e da quali presupposti partirà la settima annunciata in queste ore.