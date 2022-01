Ray Donovan ha chiuso i battenti? Il momento di chiederselo è arrivato visto che il film è andato in scena e che non tutto sembra essersi concluso. Ancora una volta i fan della serie cult sperano e tutto perché nessuno vieta di pensare alla possibilità che un giorno Ray Donovan possa tornare ancora sui nostri schermi. Il film ha chiuso con un botto finale, uno show di due ore che è tornato dove era rimasto l’ultimo episodio della settima stagione ormai due anni fa con Mickey Donovan in fuga e suo figlio al suo posto.

ATTENZIONE SPOILER!

Questa volta però le cose hanno preso una piega inaspettata perché a concludere la ‘fuga’ è arrivata la morte, quella di Mickey per l’esattezza. A premere il grilletto mettendo fuori fioco il patriarca caduto in disgrazia ci ha pensato la figlia di Ray, Bridget. A chiarire la conclusione della corsa di Ray Donovan e i suoi ci hanno pensato i co-sceneggiatori del film, Liev Schreiber e David Hollander partendo dal presupposto che il finale del film (e quindi della serie) e ancora aperto e che nessuno ha intenzione di chiudere per sempre il franchise.

Ad aprire ad un futuro per il suo personaggio è lo stesso Schreiber che in un’intervista a TvLine ha risposto: “Questa è la fine per me. Per adesso. Ma se qualcuno crea una nuova narrativa e ha senso, non vedo perché non potremmo andare avanti. Ma non c’è niente in cantiere per adesso”.

David Hollander dall’altra parte ha precisato: “Questa è la conclusione della storia della serie. Se venisse fuori qualcosa di diverso, non so cosa accadrebbe lì. Ma questa è la fine della storia”. Per adesso dobbiamo quindi accontentarci di sapere Mickey morto e sepolto mentre Ray Donovan portato via dall’ambulanza mentre lotta tra la vita e la morte lasciando al pubblico il pensiero di quello che potrebbe essere successo almeno fino a quando non arriverà anche per lui un revival.