Finalmente il primo trailer del film di Ray Donovan svela quello che sarà il fulcro di questo gradito ritorno. La saga ‘familiare’ che ha tenuto incollato il pubblico di tutto il mondo negli ultimi dieci anni, torna e si prepara a chiudere i conti rimasti in sospeso con il finale della serie ma a quale costo? Ray Donovan è pronto a sfondare le porte e approfondire i problemi nel nuovo trailer del film in uscita della serie Showtime.

Il trailer di Ray Donovan: The Movie, pubblicato lunedì, rappresenta il primo, vero sguardo al seguito di due ore della serie cult ed è proprio lì che ci riporta, subito dopo il finale della settima stagione in onda quasi due anni fa. Il film di Ray Donovan riparte all’indomani del finale della stagione 7 e trova Mickey e Ray determinati ad evitare altre carneficine. Lo stesso film esplora anche le ricadute odierne della faida Donovan/Sullivan ma anche quelli che sono stati gli inizi di Ray e Mickey ormai tre decenni fa.

Ecco il trailer del film:

Il film sarà presentato in anteprima venerdì 14 gennaio e questo che non sarà l’unico trailer quindi altri dettagli arriveranno sotto l’albero di Natale per i fan della serie.

Lo showrunner di lunga data di Ray Donovan David Hollander e la sua star Liev Schreiber hanno scritto la sceneggiatura e il primo è stato anche dietro la macchina da presa per dirigerlo. Altri membri del cast riprenderanno i loro ruoli a cominciare da Eddie Marsan e Dash Mihok, passando da Pooch Hall e Kerris Dorsey, e finendo a Katherine Moenning, Jon Voight e Kerry Condon. Il resto lo scopriremo nei prossimi giorni con nuovi promo in attesa che il film sia finalmente nelle nostre case il prossimo mese di gennaio.