Il Natale è occasione di regali, anche nelle particolari condizioni che purtroppo stiamo vivendo. Ci sono tanti modi per far recapitare un presente, ormai chiunque dovrebbe averlo imparato in questo periodo di pandemia. Samsung lo sa, ed ecco che ha ben pensato di lanciare la promozione dedicata ‘Regala Galaxy a chi ami‘, cui potranno prendere parte tutti quelli che hanno installato l’app Samsung Members. In poche parole, si tratta di vedersi staccare un voucher per acquistare a prezzo di saldo alcuni tra i device Samsung proposti.

Il Samsung Galaxy S20 FE 5G, per esempio, godrà di un taglio di 100 euro, proprio come nel caso dei Samsung Galaxy Note 20 (LTE e 5G) e Note 20 Ultra 5G. Si avrà diritto ad uno sconto di 50 euro sull’acquisto dei Samsung Galaxy Tab S7 e Tab S7+, e di 20 euro su quello dei Samsung Galaxy Watch 3 e Galaxy Buds Live. La promozione ‘Regala Galaxy a chi ami’ sarà valida fino al 25 dicembre, ed il voucher potrà essere riscosso, come detto poco fa, da tutti gli utenti che hanno provveduto a scaricare l’app Samsung Members (cosa che comporta in automatico l’iscrizione alla piattaforma, lo premettiamo).

Questa è solo una delle opportunità che potrete cogliere per fare vostro un dispositivo Samsung: certamente il prezzo, nonostante lo sconto, potrebbe non pareggiare quello dei tanti e-commerce (le offerte online, specie quelle di Amazon, sono quasi sempre più convenienti, non serve girarci troppo intorno). Vi consigliamo di guardarvi bene intorno prima di procedere all’acquisto da qualsiasi negozio, fisico o online: le festività natalizie ormai alle porte potrebbero fornirvi proposte anche più interessanti, pur magari dovendo aspettare qualche giorno in più (molto dipenderà anche dalle vostre esigenze). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.