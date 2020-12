Continua ad essere molto caldo in Italia un tema come quello del bonus TV. Avvicinandoci a Natale, infatti, ho ritenuto opportuno condividere coi nostri lettori qualche informazione extra, in modo che sia chiaro a tutti come funziona questa agevolazione e, soprattutto, a chi sia rivolta. In verità, alcune informazioni dettagliate sotto questo punto di vista le abbiamo fornite già durante il mese di novembre. Oggi 7 dicembre, è possibile andare più sul concreto, passando dunque dalla teoria alla pratica.

Riecco il bonus TV, con prodotti compatibili, domanda e come funziona

In particolare, se vi state chiedendo come funziona il bonus TV, bisogna partire da alcuni concetti basilari. Ad esempio, l’agevolazione prevede che l’utente finale acquisti un televisore che sia caratterizzato a sua volta dal nuovo standard previsto. Stiamo parlando della tecnologia DVB T2, evoluzione cruciale per questo mondo con cui si è arrivati a trasmettere contenuti in TV attraverso il digitale terrestre. In alternativa, gli utenti potranno puntare su un decoder di nuova generazione, con un sostegno massimo pari a 50 euro.

Andando avanti, sappiamo che può essere richiesto dalle famiglie in grado di presentare una certificazione Isee inferiore ai 20mila euro, con iniziativa che sarà valida fino al prossimo 31 dicembre 2022. Detto questo, tenete presente che sul sito concepito dal ministero troverete una vera e propria lista di prodotti compatibili che può essere consultata in qualsiasi momento. Fondamentale, per ottenere il bonus TV, sarà presentare al venditore del televisore l’apposito modulo che potrete ovviamente personalizzare dopo averlo scaricato dalla pagina specifica.

Per i venditori interessati ed autorizzati ad erogare il bonus TV in Italia, tra cui quelli che utilizzano piattaforme di e-commerce, è disponibile dallo scorso 3 dicembre 2019 una servizio telematico dove potersi iscrivere. Insomma, ora sapete come funziona questa interessante agevolazione. Avete già seguito la procedura? Fateci sapere come è andata.