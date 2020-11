L’ultima volta che vi abbiamo parlato del bonus TV era sul finire dello scorso settembre, ma adesso è doveroso tornare sull’argomento dato il risvolto cui abbiamo assistito in questi giorni per la pubblicazione del sito della nuova TV Digitale. Per prima cosa, va detto che si avrà percezione del cambiamento vero e proprio dalla seconda metà del prossimo anno. Il passaggio al DVB-T2 (Digital Video Broadcasting – Second Generation Terrestrial), che avrà conclusione nel giugno 2022, permetterà la fruizione di una qualità visiva decisamente migliore, liberando al tempo stesso le frequenze della banda 700, destinate alle reti di ultima generazione 5G.

Nel periodo compreso tra settembre 2021 e giugno 2022, il processo potrà dirsi completo: a partire da quella data, non potrete più ricevere trasmissioni televisive con apparecchi non abilitati alla nuova generazione. In questo contesto entra in gioco il bonus TV, un contributo fino a 50 euro per l’acquisto di TV e decoder adatti ai nuovi standard DVBT-2/HEVC (come anche per decoder satellitari). L’agevolazione resterà disponibile fino al 31 dicembre 2022, o comunque fino all’esaurimento dei fondi previsti (oltre 150 milioni di euro per il periodo 2019-2022). I requisiti per l’ottenimento del bonus TV sono molto semplici: il contributo si rivolge ai nuclei familiari con ISEE inferiore ai 20 mila euro.

L’agevolazione funziona così: l’erogazione avverrà come sconto applicato dal negozio sul cartellino del prodotto acquistato (TV, decoder terrestri o satellitari) a fronte dell’esibizione di una richiesta scritta da parte del beneficiario in cui si dichiarerà di risiedere in Italia e che la propria famiglia ha un valore ISEE al di sotto dei 20 mila euro (nessun altro componente dovrà aver prima fruito del bonus TV). Per ulteriori informazioni, vi consigliamo di visitare il portale del Ministero dello Sviluppo Economico dedicato alla nuova TV Digitale, raggiungibile da questo indirizzo. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti è a vostra disposizione.