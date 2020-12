Gli occhi di Giuliano Sangiorgi a Verissimo sono quelli di un artista innamorato della musica, della vita e soprattutto di sua figlia. Contatto, l’ultimo album dei Negramaro uscito il 13 novembre e anticipato dalla title track è una delle colonne sonore più importanti per gli italiani che vivono con tanta preoccupazione questo oscuro momento storico.

A proposito di questo Giuliano Sangiorgi a Verissimo sottolinea quanto la famiglia sia importante per lui: “Noi ‘terroni’ siamo estremamente fisici”, dice l’artista nel ricordare quanto si senta la mancanza degli abbracci e dei contatti – appunto – con i cari e con gli amici. Il “contatto” più grande, però, è quello con la figlia Stella che quest’anno ha compiuto 2 anni.

“La mia domanda del secolo è: ‘Che padre sono?'”, confessa Giuliano in collegamento dalla sua abitazione. Essere padre significa cambiare completamente la visione delle cose. Oggi l’artista chiede a sua figlia che tipo di padre sia, ma ancora non arrivano risposte e nemmeno lui è in grado di “guarire” da questa ossessione. Questo ci insegna il frontman dei Negramaro, quando Silvia Toffanin gli chiede quale sia la sua canzone preferito della sua band.

“Non puoi amare un figlio più dell’altro“, dice Giuliano, e traspone questo adagio alle canzoni scritte per i Negramaro. Il cantautore, infatti, non può scegliere quale sia la sua canzone preferita perché ogni suo brano contiene una parte di sé e racconta una parte della sua vita.

Se proprio dovesse scegliere Giuliano Sangiorgi metterebbe la preferenza su Non è Mai Per Sempre, contenuta nel nuovo album. “Mi rappresenta”, spiega l’artista raccontando che è la traccia che più si avvicina alla sua voglia di vivere al centro delle emozioni.

Da quella volta in cui i Negramaro aprirono i battenti della loro musica sono passati 20 anni e oggi Giuliano Sangiorgi, a Verissimo, non nasconde la gioia di una vita che lo ha premiato con la sua bellissima figlia.