Il video di Contatto dei Negramaro in anteprima, al Tg1, anticipa l’atteso ritorno dei Negramaro con il nuovo album che è fissato per il 13 novembre. Il gruppo di Giuliano Sangiorgi manca dalle scene dal 2017, anno in cui avevano deciso di rilasciare Amore Che Torni.

Il disco sarà rilasciato su etichetta Sugarmusic, a tre anni dall’ultima prova sulla lunga distanza a seguito della quale avevano sventato anche lo scioglimento del gruppo. Il singolo che anticipa il prossimo lavoro porta il medesimo titolo, Contatto, emblematico per il periodo che stiamo vivendo.

La produzione del singolo è affidata ad Andrea Mariano e si presenta con una ritmica pulsante e atmosfere fatte di “sogni fatti per arrivare qui”. Queste le parole con le quali è stato presentato il singolo:

“Insieme, si fa meno fatica a restare in piedi. I nostri corpi in equilibrio, si sostengono a vicenda. Il contatto è una cosa che cerchiamo da sempre. Può sopperire all’assenza di parole…Può riempirsi di tutte le nostre vite e trasferirle da un sogno all’altro. “Salva contatto”… sì, fatto! Salviamo il contatto… sulla pelle!”.

Contatto è il decimo album in studio del gruppo salentino. Giuliano Sangiorgi e i suoi ragazzi sono ora pronti per il ritorno dopo il rilascio di Better Days con gli OneRepublic che hanno destinato ai giorni della quarantena.

In questi anni, il gruppo ha attraversato dei momenti particolarmente difficili ma anche di gioia. Alcuni di loro sono diventati padri, mentre Lele Spedicato ha superato una seria emorragia celebrale che l’ha tenuto in coma per settimane. Il chitarrista del gruppo è diventato padre di Ianko ed è già tornato sul palco, gradualmente, nel tour che hanno tenuto nel palasport all’inizio del 2019. Per Amore Che Torni, il gruppo aveva tenuto anche un tour negli stadi che hanno replicato l’anno successivo nei palasport.