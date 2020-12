Scatterà il prossimo 8 dicembre il piano attuativo per il cashback di Natale fortemente voluto dal Governo Italiano per arginare in qualche modo la feroce crisi economica dovuta alla pandemia da Coronavirus. Mentre i social puntano a combattere le fake news in vista dell’arrivo dei primi vaccini, Conte e i suoi si impegnano quindi per aiutare le famiglie e i singoli del Bel Paese per affrontare le spese con bancomat e incrementare i pagamenti elettronici. Una mossa, questa, che si affianca al bonus semestrale già previsto nel 2021.

Come vi abbiamo già spiegato più volte, per richiedere il cashback di Natale e quello del prossimo anno è necessario effettuare la registrazione attraverso l’app IO della pubblica amministrazione, utilizzando le credenziali SPID o la CIE – la Carta d’Identità Elettronica. Tuttavia non è l’unico metodo, considerando che è possibile aggirare questo sistema grazie ad alcune semplici alternative. Non solo Satispay – di cui abbiamo approfondito ogni aspetto in questo articolo dedicato -, ma pure ad esempio utilizzando l’applicazione Yap, che dà accesso allo stesso bonus. Si tratta di una app molto diffusa tra i giovani, e che conta una base di utenti di oltre 850mila iscritti: per accedere al cashback basta scaricarla, inserire i propri dati anagrafici, il numero di cellulare, un indirizzo email ed un documento, per poi effettuare un breve filmato di pochi secondi per consentire al sistema di effettuare la verifica.

Come si legge sulle pagine di Adnkronos, un’altra modalità per registrarsi e richiedere il cashback di Natale e quello semestrale del 2021 senza SPID e app IO è utilizzare Nexi Pay, il sistema di pagamento di Nexi che permette di gestire tutte le proprie carte di credito. Dall’8 dicembre, ovvero la data in cui entrerà in vigore la misura, si potrà accedere al bonus da 150 euro sugli acquisti effettuati, per poi replicare il prossimo anno.