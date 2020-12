Sono sono rare ed isolate le segnalazioni da parte di coloro che in questi giorni stanno riscontrando problemi app IO, soprattutto in fase di accesso. La svolta prevista a dicembre con questo servizio, soprattutto in ottica Cashback, sta provocando come prevedibile qualche malfunzionamento. Alcuni pensavano ad un elevato numero di accessi in grado di mettere in crisi i server, ma quanto pare tutto rientra in un discorso più generico, che vede i tecnici impegnati a garantire un certo tipo di servizio al pubblico.

Per chi non lo sapesse ancora, IO è l’app con cui potrete avere un accesso diretto al mondo della Pubblica Amministrazione, trovando attraverso il vostro smartphone tutte le informazioni per voi rilevanti dagli enti locali e nazionali. Ebbene, in questi giorni che in pratica ci portano al tanto atteso avvio del programma Cashback, è possibile che gli stessi utenti siano costretti ad imbattersi in problemi con app IO. Lo stesso staff, tramite un post su Facebook, ha preannunciato che potrebbe capitarci di trovare un errore.

Spiegati i problemi con app IO in fase di accesso il 5 dicembre

Proprio lo staff, in queste ore, ha cercato di dare una spiegazione ai problemi con app IO in fase di accesso. Dando continuità a conti fatti a quanto vi abbiamo riportato nei giorni scorsi. Sostanzialmente, lo staff è consapevole del bug che sta portando ad un caricamento prolungato nella sezione Portafoglio di IOapp. Anomalia che, a conti fatti, impedisce di vedere le carte salvate e di aggiungere nuovi metodi di pagamento. Allo stesso tempo, i tecnici hanno fatto sapere a tutti che si tratti di un problema temporaneo legato a quella specifica sezione.

Ricapitolando, i problemi con app IO nascono dal fatto che anche oggi 5 dicembre siano in corso alcuni sviluppi che riguardano sia la componente hardware, sia quella software, fondamentali per gestire i flussi importanti che sono previsti nei prossimi giorni.