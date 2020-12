Ormai non si parla altro che del Cashback di Stato, per cui in questo articolo vi abbiamo spiegato i passaggi da compiere per la registrazione delle proprie carte sull’App IO (ricordiamo la necessità di avere lo SPID o la Carta di Identità Elettronica per l’autenticazione). In realtà, ci sono modi utili per superare tali requisiti, e bypassare l’App IO: uno di questi viene offerto da Satispay, tra le piattaforme di pagamento digitale più apprezzate.

Il Cashback di Stato, per sfruttare l’onda d’urto dello shopping natalizio, verrò anticipato dall’Extra Cashback di Natale, che offre un rimborso del 10% (fino ad un massimo di 150 euro) sugli acquisti effettuati nei negozi fisici con pagamenti elettronici a partire dall’8 dicembre, e per un minimo di 10 transazioni. Non manca molto all’avvio dell’iniziativa, ragion per cui bisognerà aguzzare l’ingegno per non farsi trovare preparati (qualora non si posseggano gli strumenti, o comunque non si conoscano ancora tutti i dettagli). Chi ha poca dimestichezza con lo SPID o con l’App IO, potrà comunque accedere al Cashback di Stato tramite Satispay. La funzione potrà essere attivata in men che non si dica, direttamente dall’applicazione della piattaforma di pagamento digitale, più in particolare dalla sezione ‘Servizi‘ (verrà attivata in tempi utili per poter usufruire dell’iniziativa del Governo per combattere l’evasione fiscale).

Un altro punto a favore? Bisogna anche tenere presente che il servizio di consegna a domicilio ‘Consegna e Ritiro‘ di Satispay concorrerà anch’essa all’iniziativa del Cashback di Stato nell’ambito della spesa fatta. A questo punto non vi resta che installare l’app di Satispay gratuitamente sul vostro iPhone o dispositivo Android, così da calarvi già nella parte e mettervi nelle condizioni di poter accedere al Cashback di Stato, che ricordiamo partirà l’8 dicembre come sorta di antipasto di quello che poi prenderà il via nel 2021.