Ad Amici di Maria De Filippi arriva il produttore Michele Canova che inizia a scegliere i cantanti con i quali collaborare. Il primo nome è quello di Leonardo Lamacchia, colui che ha già un percorso compiuto nel mondo della musica e che lo ha portato al Festival di Sanremo nel 2017.

Michele Canova ascolta Via Padova di Leonardo Lamacchia e decide di scommettere su di lui producendo questo pezzo, nel quale vede del potenziale. Il potenziale, indubbiamente, c’è. Via Padova di Leonardo Lamacchia resta in testa al primo ascolto e la produzione di Michele Canova potrebbe rappresentare il passo giusto verso la rotazione radiofonica e la notorietà.

Leonardo Lamacchia ha partecipato a Sanremo tra Le Nuove Proposte e si è classificato al quarto posto nel 2017. Nel raccontarsi al suo nuovo produttore, ricorda quei momenti un pizzico di amarezza perché “ho avuto un post Sanremo non molto felice”. Canova lo sprona a non mollare mai, cosa che Leonardo Lamacchia non ha di certo intenzione di fare e proprio per questo motivo ha deciso di rimettersi in gioco partendo da Amici 20.

“Nel futuro voglio cantare, voglio fare questo, voglio far sentire i miei brani, le cose che ho da dire. Mi appartengono tanto soprattutto a livello testuale, rispetto a 3 anni fa sono cresciuto”, spiega Leonardo Lamacchia che ad Amici di Maria De Filippi è già tra i pochi cantanti che spiccano sin dalle prime puntate.

I suoi ultimi tre anni di vita sono stati particolarmente significativi e lo hanno aiutato a crescere sia a livello umano che artistico: “Sento di averli messi tutti in queste canzoni”, chiosa.

Testo Via Padova di Leonardo Lamacchia