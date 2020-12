Non mi imbattevo in un musicista così strepitoso da tanti anni.

Martedì durante la diretta di WE HAVE A DREAM mi sono collegato con Sidney, in Australia, per dialogare con un vero fenomeno: Lachy Doley. Me l’aveva segnalato Ezio Guaitamacchi mandandomi il video con la sua performance nella “Voodoo Chile di Jimi Hendrix”. Pazzesco come aveva trasformato il suo Clavinet con una leva che imita l’effetto wha wha e il distorsore nello stesso momento, agendo sulle corde della tastiera.

Gli ho scritto un messaggio privato su Facebook invitandolo a fare un collegamento. Mi ha spedito alcuni suoi video. Oltre naturalmente a “Voodoo Chile”, una splendida versione della “Gimme Some Lovin” dello Spencer Davius Group, che celebra i suoi 10 anni da solista con immagini tratte dai vari concerti che ha fatto in tutto il mondo. Due video di brani in cui ha suonato tutti gli strumenti:

”No Key Left Unbroken”, realizzato in casa con nel video la moglie Dash e il figlio Jem.

“I’m A Man”, altro omaggio a Spencer Davis Group, dove suona organò, basso e batteria.

Infine “The Greatest Blues”, registrato dal vivo in un club. Spettacolare.

Guarda il video qui allegato dove c’è l’intervista che gli ho fatto e i video che ti ho elencato.

Ecco alcune news che mi ha mandato Lachy:

Glenn Huges dei Deeo Purple ha detto di lui:

“Il più grande tastierista vivente nel mondo oggi”

Bootsy Collins ha rincarato:

“Ti fa sentire bene il modo in cui suona quel clavinet”

Soprannominato Jimi Hendrix dell’organo Hammond, Lachy Doley è oggi il suonatore d’organo blues soul rock più famoso d’Australia nel mondo. Un musicista che può creare i suoni più incredibili di una tastiera: intensi, feroci e talvolta trascendenti.

Recentemente è diventato virale su Facebook con video che hanno totalizzato milioni di visualizzazioni. I suoi improbabili brani blues intitolati Stop Listening To The Blues hanno milioni di visualizzazioni solo su Facebook.

Lachy Doley e il suo gruppo hanno suonato in oltre 300 spettacoli e festival in tutto il mondo dalla prima uscita nel 2011, tra cui Bospop Festival NL, Montreal Jazz Festival CA, Swiecie Blues Festival PL, Blues on Broadbeach AU, Culemborg Blues Festival NL, Bejar Blues Festival ES , Donnacona Blues Festival CA, Woodford Folk Festival AU, Caloundra Music Festival AU, Atri Blues Festival IT, Great British Rhythm and Blues Festival GB, Augustibluus EE, Wine and Blues Festival PT, Kitchener Blues Festival CA, Embassy Festival NL e molti altri.

L’ultimo album in studio del gruppo, Make Or Break, ha debuttato al numero 1 delle classifiche blues e jazz australiane delle National Charts, superando persino la precedente versione Conviction, che ha raggiunto la quinta posizione nelle classifiche britanniche Blues Broadcasters, la prima posizione nelle classifiche australiane di iTunes Blues e la numero 1 nella le classifiche Airplay australiane di Blues & Roots. Insieme al loro quinto tour in Europa / Regno Unito / Stati Uniti / Canada, il 2019 è stato un anno enorme per Lachy Doley.

I Lachy Doley Group sono un suono unico nel genere classico e talvolta molto tradizionale del Blues. Un potente trio composto da Basso, Batteria e, naturalmente, Doley che spara sull’Hammond, con la sua voce che urla dal cuore e l’incredibilmente raro Hohner D6 Whammy Clavinet.

Il critico Heidi Leigh Axton di Rhythms Magazine ha scritto:

“Se le tempeste musicali esistessero su questo pianeta, potrebbe anche essere la voce di Lachy Doley e le esibizioni strumentali infuocate che senti pulsare di nuvola in nuvola tra lampi di luce e tuoni di tuono”

Nel 2020 Lachy Doley festeggia il 10° anniversario come artista solista. Nel 2010 Lachy è stato il miglior musicista delle session australiana per artisti del calibro di Powderfinger e Jimmy Barnes. Nel 2020, è diventato un artista di registrazioni e tour originale celebrato in tutto il mondo. Frequenta i circuiti dei festival estivi europei, canadesi e statunitensi, lasciando recensioni entusiastiche e video virali dal vivo ovunque si esibisca.

Per celebrare questo traguardo, Lachy ha appena pubblicato un album molto speciale intitolato Double Figures con 2 nuove incredibili cover di Voodoo Child e Gimme Some Lovin più 8 nuove versioni rimasterizzate di alcuni dei suoi brani più amati.

Viene da tempo definito “Il Jimi Hendrix delle tastiere”. Ora ulteriormente rafforzato dal suo rarissimo Whammy Clavinet che geme e urla in questa nuova versione

di Voodoo Child di Hendrix. Insieme alla versione rock di Gimme Some Lovin e questi primi 2 singoli hanno totalizzato oltre 5 milioni di visualizzazioni e stream anche prima che l’album fosse pubblicato.

Double Figures è uscito oggi su Vinyl, CD e Digital. Il vinile è un vero e proprio oggetto da collezione con solo 400 esemplari realizzati. Confezionato in una bellissima copertina pieghevole in lamina grigio scuro/argento con all’interno un fantastico vinile trasparente.

Lachy ha detto:

“10 anni fa, non avrei mai immaginato di essere dove sono oggi. Circondato da così tanti fan e amanti della musica in ogni centimetro del globo. Ragazzi, mi avete permesso di visitare così tanti paesi incredibili e di vivere così tante esperienze incredibili. Grazie mille. Eccoci ai prossimi 10 anni”

