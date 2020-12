Abbiamo importanti indicazioni da prendere in esame oggi 3 dicembre per gli utenti che si ritrovano con uno smartphone lanciato sul mercato da Huawei e che, allo stesso tempo, hanno la forte sensazione di essere incappati in un malware Android. Come abbiamo osservato alcune settimane fa, il rischio è sempre dietro l’angolo. Costantemente, infatti, diverse app (anche quelle più popolari) vengono infettate e la prospettiva di imbattersi in un virus è sempre dietro l’angolo. Anche per coloro che hanno conoscenze avanzate su queste tematiche.

Come effettuare test su Huawei a rischio malware

In particolare, arrivano spesso e volentieri segnalazioni a Huawei da parte di utenti che temono di aver installato un malware. Ecco perché, prendendo in esame alcuni feedback ufficiali, credo sia utile condividere coi nostri lettori quella che dovrebbe essere la procedura da attuare in circostanze simili. Andiamo dunque ad analizzare una replica che potrebbe rivelarsi utile in diverse circostanze in un momento storico come questo:

“In merito al tuo messaggio, ti informiamo che la notifica riportata nello screenshot in allegato, sembrerebbe mostrare che il dispositivo sia stato infettato. Ti suggeriamo di accedere ad Optimizer > Scansione Virus > verifica se il dispositivo risulta sicuro. Per maggiori informazioni, puoi contattarci anche telefonicamente al numero 800 191 435 Lunedì – Domenica 08:00 – 21:00 (eccetto festività)“.

Negli ultimi tre mesi, i casi di malware più o meno noti al grande pubblico si sono moltiplicati, mettendo nel mirino non solo i dispositivi Huawei, ma tutti quelli che sono stati concepiti dai brand più famosi in circolazione. Per questo motivo, bisogna fare molta attenzione, oltre ovviamente ad installare app solo dallo store ufficiale. Qualora non doveste essere in grado di mettere in quarantena eventuali anomalie e problematiche per la vostra sicurezza, consiglio di contattare l’assistenza del produttore nel più breve tempo possibile.