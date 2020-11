La Stagione 4 del Capitolo 2 di Fortnite è quasi giunta al termine. Stagione, questa, che ha visto lo shooter multiplayer di Epic Games legato a doppio filo a tanti personaggi targati Marvel, tra supereroi e villain. E se è vero che a breve partirà quello che è definito dallo stesso team di sviluppo il più grande evento mai visto nella storia del giocatissimo Battle Royale gratuito – dedicato nientemeno che al divoratore di mondi Galactus -, allo stesso modo gli appassionati devono affrettarsi per completare tutte le sfide speciali legate ai personaggi del Pass Battaglia. In particolare ci riferiamo a quelle di Tony Stark, alter ego di Iron Man, che vanno a sbloccarsi una volta raggiunto il Livello 100.

Completare queste sfide permette ai giocatori di Fortnite Battaglia Reale di mettere le mani sull’armatura di Iron Man, premio finale per soddisfarne gli sforzi. Senza ulteriori indugi, andiamo allora a scoprire come portarle tutte a termine. La prima recita Sfiora gli 88 km/h con una Whiplash come Tony Stark, e prevede per l’appunto di salire a bordo di una Whiplash e di correre fino a raggiungere la velocità indicata: indossate il costume di Tony Stark e atterrate alle Stark Industries dopo aver avviato una partita nella modalità Rissa a Squadre, considerando che solitamente c’è un’auto proprio davanti l’ingresso dell’edificio principale. La seconda sfida è Usa una postazione di potenziamento come Tony Stark, da competaree indossando il costume del supereroe della Casa delle Idee. Una delle postazioni più semplici da raggiungere si trova al Dominio di Doom, nel garage situato a sud del campetto da calcio.

La terza ed ultima sfida tra quelle del Risveglio di Tony Stark in Fortnite Capitolo 2 è Usa un’emote come Tony Stark nell’officina di Stark. Per portarla a termine con successo non dovete fare altro che utilizzare una qualsiasi emote all’interno dell’officina Stark presente sull’isola – ovvero la grossa stanza con all’interno tutte le armature del celebre personaggio -, nello specifico alle Stark Industries, il punto d’interesse del Nord di New York. Una volta completata anche l’ultima sfida avremo accesso all’emote integrata di Tony Stark, la cui attivazione in qualsiasi momento di una partita permette al personaggio di richiamare la sua armatura e trasformarsi in Iron Man.