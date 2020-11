Ci siamo praticamente. Il nuovo standard per la TV satellitare DVB-S2 inizierà a produrre i suoi effetti già da giovedì 3 dicembre. Molti canali (pure tanto seguiti) cominceranno ad essere visibili solo con apparecchiature televisive con risoluzione 4K o con decoder HD: I cambiamenti toccheranno subito da vicino le reti Nove, DMAX, Real Time, Cielo, TV8 e TV2000.

Chi visualizza già i canali su indicati in HD non ha nulla da temere: questi continueranno ad essere fruibili. Per tutti coloro che hanno invece un apparecchio televisivo un po’ più vecchio, la transazione alla tecnologia DVB-S2 per il nuovo standard della Tv satellitare avrà come conseguenza più che logica la non fruizione delle reti. Nove, DMAX, Real Time, Cielo, TV8 e TV2000. A nulla varrà la risintonizzazione dei canali, bisognerà dotarsi di un decoder adatto o comunque di una TV di ultima generazione.

I cambiamenti fin qui descritti non saranno i soli a caratterizzare questo mese di dicembre 2020. Dal giorno 18, ad esempio, anche i canali RAI subiranno la transazione verso lo standard della TV satellitare DVB-S2. Più in particolare saranno le 23 emittenti dei TG Regionali Rai e Radio Rai che potranno essere seguiti solo attraverso decoder satellitari HD, TV 4K oppure su Tivùsat.

Dal 31 dicembre in poi le novità riguarderanno anche Mediaset. Le reti corrispondenti avvieranno la loro trasmissione esclusiva via satellite dei canali in DVB-T2 e la stessa piccola grande rivoluzione investirà nello stesso periodo anche La7d. Tutti i processi di transazione verso l’ultima tecnologia saranno graduali, per questo motivo, il processo specifico potrebbe concludersi poi nel corso della prima parte del 2021.

Gli italiani per i quali le trasmissioni di tutti i canali vengono fruite solo attraverso la TV satellitare dovranno di certo fare i conti con tutte le modifiche fin qui segnalate. Per non lasciarsi trovare impreparati saràò il caso di verificare la tecnologia a bordo della propria TV o decoder.