Il twerking di Loredana Bertè a The Voice Senior non lo vedremo mai. Ieri, 27 novembre, è andata in onda la prima puntata della nuova stagione del format condotto da Antonella Clerici e l’intervento dell’Amministratore Delegato Fabrizio Salini ha evitato che si verificasse un Detto Fatto 2.0. Ricordiamo, infatti, che il tutorial della “spesa sexy” andato in onda proprio nella Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne è destinato a rimanere un nervo scoperto tra i corridoio di Viale Mazzini.

Come documenta Repubblica e ricostruisce TV Blogo, tutto si è svolto durante la giornata di ieri mentre si definivano gli ultimi preparativi prima della messa in onda della puntata. Stefano Coletta, direttore di Rai 1, ha inviato la puntata all’AD Fabrizio Salini per avere l’approvazione. Quest’ultimo ha subito espresso le perplessità circa un segmento del filmato. Tra i partecipanti c’era Viviana Stucchi, già star de Lo Zecchino D’Oro con Il Pulcino D’Oro e madre dell’ex Amici Luca Vismara. Stucchi si è esibita con la cover di Musica (E Il Resto Scompare) di Elettra Lamborghini.

Dopo la sua esibizione è intervenuta Loredana Bertè che ha chiesto un tutorial sul balletto. Viviana Stucchi e Loredana Bertè hanno dunque improvvisato il twerking accompagnate anche da Antonella Clerici e dalla figlia d’arte Jasmine Carrisi.

Il siparietto voleva essere una lezione sul twerking e proprio questo non è piaciuto a Salini. Alle 8 di sera, dunque a un’ora e mezza dalla messa in onda, l’AD ha telefonato a un tecnico della sede Rai di Milano chiedendogli di tagliare quella parte, con il rischio di non arrivare puntuali all’inizio della trasmissione. Per questo il twerking di Loredana Bertè a The Voice Senior è un mancato brutto ricordo della Rai, che paga ancora lo scotto delle polemiche su Detto Fatto.