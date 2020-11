La prima puntata di The Voice Senior mette alla prova la rete ammiraglia con lo storico contenuto di Rai2. Cambia l’obiettivo ma anche la conduzione, con l’approdo di Antonella Clerici per la prima volta alla guida dello show.

L’edizione tradizionale del talent è andata in onda su Rai2 dal 2013 e diverse sono state le conduzioni sperimentate dalla direzione. L’arrivo di Simona Ventura avrebbe dovuto risollevare le sorti del programma ma così non è stato.

Già decisi i coach di questa nuova edizione che dà un’opportunità in più al talento. A scegliere i migliori saranno Gigi D’Alessio, Al Bano e Jasmine Carrisi, Clementino e Loredana Bertè. Il rapper partenopeo è l’unico vero outsider del gruppo, mentre gli altri hanno già ricoperto il ruolo di giudice.

Al Bano è stato già coach del programma nel 2018, anno in cui portò alla vittoria Maryam Tancredi, mentre Gigi D’Alessio ha partecipato nel 2019 con Carmen Pierri, che ha vinto. Loredana Bertè ha invece partecipato a un altro talent condotto da Antonella Clerici, Standing Ovation, andato in onda nel 2017.

Come di consueto, si parte dalle Blind Auditions. La prima fase di selezioni si svolgerà al buio, con tutti giudici girati di spalle. In alcuni casi, questa possibilità sarà però offerta anche al pubblico, con un tendone che andrà a coprire il concorrente in gara.

Subito dopo sarà la volta dei Knock Out, nei quali i concorrenti scelti si sfideranno su un loro cavallo di battagli e solo 2 concorrenti per team potranno accedere alla finale del 20 dicembre. Proprio a causa dello slittamento della prima puntata, la finale e la semifinale andranno in onda nel corso della stessa settimana.

La prima puntata di The Voice Senior andrà in onda il 27 novembre a partire dalle 21,25 e con la conduzione di Antonella Clerici. Lo show sarà trasmesso anche in streaming sul canale dedicato RaiPlay e vivrà anche sui social, attraverso gli hashtag ufficiali.