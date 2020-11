Quella Notte Non Cadrà di Paolo Palumbo e Achille Lauro è disponibile da oggi in radio e in digitale, su tutte le piattaforme. Il nuovo singolo di Paolo Palumbo vede la straordinaria partecipazione di Achille Lauro, anche co-autore del testo.

Paolo Palumbo ha portato sul palco del Festival di Sanremo 2020 il brano Io Sono Paolo e la sua battaglia contro la SLA; ha commosso l’Italia intera lo scorso febbraio e oggi torna con un nuovo singolo che lo vede in collaborazione con uno dei cantanti italiani più apprezzati e seguiti del momento: Achille Lauro.

Quella Notte Non Cadrà di Paolo Palumbo e Achille Lauro è disponibile da oggi, venerdì 27 novembre. Il testo è stato scritto da Paolo Palumbo e da Achille Lauro mentre la musica e la produzione sono di Enrico Melozzi.

La canzone suggella l’incontro artistico di due mondi molto diversi, uniti in un coro unisono che si focalizza sull’importanza di prendersi cura di se stessi, soprattutto nei momenti difficili. Di momenti difficili, Paolo Palumbo ne è un esperto ma la pandemia da Covid-19 ha portato anche molti altri, purtroppo, a fare questa esperienza di vita.

Quella Notte Non Cadrà è un invito a non mollare mai e la speranza che arriveranno tempi migliori, frutto della nostra reazione ai problemi e alle difficoltà. Non è così importante ciò che accade nella propria vita, infatti, quanto il modo di reagire di ognuno di noi.

“Ho lavorato a questo brano intensamente, il primo singolo di un album pazzesco in uscita nel 2021. Che emozione! Spero possiate emozionarvi tanto quanto lo sono io in questo momento. VIVA LA VITA!”, dichiara Palumbo a proposito del nuovo singolo.

Quella Notte Non Cadrà di Paolo Palumbo e Achille Lauro anticipa l’album di Palumbo atteso nel 2021, un disco ricco di collaborazioni da scoprire.

Testo – Quella Notte Non Cadrà di Paolo Palumbo e Achille Lauro



E vorrei tornar bambino

a volte basta immaginarlo ma

poi cresciamo, è destino

e quel destino poi ci cambierà

equilibrista bambino

in equilibrio sopra un filo ma

è un gioco di prestigio

è l’illusione che non si cadrà



Coloro il cielo di nuovo

verde come la speranza

non so come si faccia ma almeno ci provo

mi serve una scala

che detto in sostanza

sia molte volte i muri di questa stanza

per salirci e farci un tuffo bianco

di nuvole lilla

spettinato, io sono ciuffo

controvento ma sono ancora qua

e vorrei tornar bambino e qualche volta lo divento

altre volte invece accade che purtroppo vince il vento

e mi prenderò il rischio di parlare sul fischio

di dormire con la tigre se me lo permetterà

e la prenderò bene, che male non conviene

o magari se ci provo un’altra volta, un altro giorno, un’altra notte

se ci provo un’altra notte passerà



Quella notte non cadrà,

quella notte non cadrà,

quella notte non cadrà,

ma il bambino su quel filo quella notte non cadrà



Quella notte non cadrà



E vorrei tornar bambino

a volte basta immaginarlo ma

poi cresciamo, è destino

e quel destino poi ci cambierà

equilibrista bambino

in equilibrio sopra un filo ma

è un gioco di prestigio



e sarà come un circo

ed io mi prenderò il rischio

di dormire con la tigre se me lo permetterà

e imparerò anche a soffrire

sopra un filo sottile

ma il bambino su quel filo quella notte non cadrà



Quella notte non cadrà,

quella notte non cadrà,

quella notte non cadrà,

ma il bambino su quel filo quella notte non cadrà

non cadrà



o magari se ci provo un’altra volta, un altro giorno, un’altra notte

se ci provo un’altra notte passerà