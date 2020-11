Decisamente è il momento ideale per acquistare una Fire TV Stick ma anche un modello Echo Dot durante il lungo Black Friday Amazon. Proprio oggi 27 novembre, nel venerdì nero dello shopping che ci traghetta al Natale, i dispositivi smart a marchio del noto e-commerce sono più scontati che mai. Le occasioni non mancano per svariati modelli, almeno fino ad eventuale esaurimento delle scorte.

Si parte dalla promozione più ricercata e gettonata delle ultime ore, quella che investe la Fire TV Stick Lite appena lanciata in questo autunno. Il suo costo attuale è sceso addirittura a soli 19,90 euro, con 10 euro di sconto rispetto al valore iniziale di listino. Va precisato che il modello in questione è quello con telecomando senza tasti di controllo per la TV ma ugualmente funzionale e pratico per il suo scopo di rendere ache televisori un po’ datati delle vere e proprie smart TV.

Ti presentiamo Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite... La versione più conveniente di Fire TV Stick - Goditi uno streaming...

Premi e chiedi ad Alexa - Usa la voce per cercare e guardare contenuti...

Durante questo Black Friday Amazon non poteva mancare una promozione ad hoc neppure per il modello di Fire TV Stick più accessoriato, quello con telecomando con tasti di controllo per il televisore. Il suo costo attuale non supera i 29,90 euro e non più 39,90 euro. Occhio solo ai tempi di spedizione del dispositivo non proprio celeri, con consegna prevista non prima del giorno 11 dicembre.

Nuova Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la... La nuova generazione del nostro dispositivo per lo streaming più...

Meno disordine, più controllo - Con il telecomando vocale Alexa puoi...

Anche i tanto amati Echo Dot vecchi e nuovi non potevano non essere i protagonisti del corrente Black Friday Amazon 2020. In particolar modo, in effetti, la variante di base di terza generazione (sempre con la fidata assistente virtuale Alexa a bordo) in questo 27 novembre non costa più di 19,90 euro. La promozione ha fatto faville negli ultimi giorni: di certo per le ovvie mancanze di scorte sufficienti del dispositivo, la consegna è prevista non prima di marzo. Per finire, anche il nuovo modello sferico di Echo Dot di quarta generazione è acquistabile a 29,90 euro e non più a 50 euro. In quest’ultimo caso la consegna tuttavia è già prevista per i primi giorni di dicembre.

Offerta Echo Dot (3ª generazione) - Altoparlante intelligente con... Ti presentiamo Echo Dot - Il nostro altoparlante intelligente più...

Controlla la musica con la tua voce – Ascolta brani in streaming da...