Sta girando sui social una nuova catena, a proposito della presunta benedizione Urbi et Orbi da parte di Papa Francesco, con appuntamento per i fedeli che in teoria dovrebbe essere in programma domani 27 novembre. Una storia che ricorda molto quella che abbiamo avuto modo di analizzare otto mesi fa, considerando il fatto che a fine marzo il Pontefice ha mandato un messaggio al mondo in pieno lockdown. In quel frangente, infatti, stavamo vivendo la prima ondata di contagi con il Covid. Forse proprio la data sta giocando un brutto scherzo a qualcuno.

Niente benedizione Urbi et Orbi da parte di Papa Francesco il 27 novembre

Provando a fare ordine sul messaggio virale di queste ore, voglio in primis riportarvelo nella sua versione originale, in modo che tutti lo possano riconoscere. Si prega, infatti, di diffondere la catena incentrata sulla presunta benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco, con orario fissato alle 18 qui in Italia. Questo il testo nel quale mi sono imbattuto poco fa su Facebook:

“Il Papa ha annunciato che venerdì 27 novembre, alle 18:00 in Italia, alle 14:00 in Argentina, da Piazza San Pedro, completamente vuota, PAPA FRANCESCO mostrerà il SANTO SACRAMENTO e il Benedizione “Urbi et Orbi” alla quale sarà allegata la possibilità di ricevere l’INDULGENZA PLENARIA. È un fatto epocale di cruciale importanza. In quel momento tutto, completamente tutto deve smettere per ricevere la benedizione papale. Sarà il momento in cui il papa potrà avere la forza spirituale per fermare tutto questo. È molto importante. Dobbiamo erogare prima troppo tardi, venerdì si svolgerà un evento epocale che arriverà in tutto il mondo con una benedizione unica che avrà un effetto universale“.

Ho fatto tutte le verifiche del caso, interpellando anche persone di chiesa, e ad oggi non esiste traccia in documenti ufficiali della possibile benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco domani 27 novembre. Fate sempre attenzione a queste catene destituite di ogni fondamento.