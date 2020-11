Il leone può essere ferito, ma non è morto: la frase rispecchia in pieno il particolare momento che sta vivendo Huawei da qualche mese a questa parte, costretta com’è stata a vendere Honor ad un nuovo consorzio cinese pur di rifiatare, e messa a dura prova dal ban USA. Il Black Friday potrebbe essere un’occasione per provare a rilanciare le vendite, magari proponendo in sconto alcuni dei suoi prodotti migliori. Ecco che nasce l’iniziativa di cui vogliamo parlarvi oggi, titolata proprio ‘Black Friday Huawei‘, con sconti fino al 40% su smartphone, tablet, laptop, indossabili e tanti accessori. Ci sono, però, delle scadenze precise da rispettare, che vi raccomandiamo di tenere d’occhio per non perdere questa bella possibilità.

Per farvi qualche esempio, ci sarebbe il Huawei P40 Pro con cuffie FreeBuds Pro incluse a 799 euro fino al 27 novembre, oppure il Huawei P30 Pro a 599 euro, che fa ancora gola a molti per la presenza dei servizi Google (sempre con le cuffie FreeBuds Pro comprese nel prezzo). Il Black Friday Huawei comprende anche il Watch GT 2 Pro a 249 euro (con Smart Body Scale) ed il Watch GT 2e a 169,90 euro. Un altro wereable degno di notare è il Huawei Watch Fit a 99 euro, su cui vi consigliamo di fare qualche riflessione in più. Se sono le Huawei FreeBuds Studio che desiderate, potrete accaparrarvele a 299 euro con Huawei Watch Fit compreso nel prezzo (sempre fino al 27 novembre), altrimenti ci sarebbero anche le Huawei FreeBuds Pro a 139 euro e le FreeBuds 3 a 99 euro (la promozione per questi due ultimi prodotti resterà valida fino ad oggi 25 novembre).

Il Black Friday Huawei si rivolge anche agli amanti della musica: fino al 6 dicembre di quest’anno sarà possibile pagare l’abbonamento trimestrale a Huawei Music a soli 0,99 euro, in luogo dei 29,87 euro invece richiesti. Peraltro, iscrivendovi alle newsletter del Huawei Store potrete prendere parte all’estrazione per la vincita di Mate 40 Pro, P Smart 2021, X Gentle Monster II, Watch Fit e FreeBuds Studio.