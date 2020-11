Uno dei temi più caldi da affrontare per il governo in questa fase delicata caratterizzata dalla seconda ondata di contagi Covid, come si può facilmente immaginare, si riferisce senza ombra di dubbio sulla scelta della data per la riapertura scuole Superiori in Italia. Di recente ci siamo soprattutto soffermati sulla situazione che si è venuta a creare in Campania sotto questo punto di vista, dove la gestione è più articolata, secondo quanto vi abbiamo riportato con un articolo specifico sul nostro magazine.

Le ultime sulla data di dicembre per riapertura scuole Superiori in Italia

Nessuna notizia ufficiale almeno per ora, è giusto premetterlo, ma ci sono voci diffuse sul fatto che l’attuale esecutivo abbia già cerchiato in rosso una specifica data di dicembre, affinché ci possa essere la tanto attesa riapertura scuole Superiori in Italia. Al di là di quelle che saranno le decisioni delle singole Regioni e soprattutto dei sindaci, in quelle aree che saranno ancora caratterizzate da numeri significativi in termini di contagi. Chiaro, infatti, che lì potrebbero essere fatte considerazioni differenti.

Inutile dire che sarà fondamentale valutare attentamente l’andamento della curva dei contagi nei prossimi giorni, auspicando che il trend positivo che osserviamo da poco meno di una settimana sia confermato. Solo così, infatti, si potrà parlare concretamente di riapertura scuole Superiori in Italia, a prescindere dalle gestioni localizzate di cui si discute tanto ora. Basti pensare al fatto che in Campania, nonostante la riapertura di asili e prime classi delle Elementari, alcuni sindaci abbiano confermato la chiusura.

Ovviamente, appena avremo ulteriori informazioni a proposito della riapertura scuole Superiori in Italia vi aggiorneremo con ulteriori approfondimenti, sperando che ci possa essere un graduale ritorno alla normalità già nelle settimane antecedenti alle festività natalizie. Che idea vi siete fatti in merito?