Niente riapertura scuole in Campania dal 24 novembre. Questo, almeno, quello che è emerso nel corso della diretta Facebook settimanale del governatore Vincenzo De Luca. Nessun annuncio ufficiale e preciso dal Presidente della Regione, ma chiari segnali sul fatto che l’analisi sull’evoluzione epidemiologica dovrà andare avanti ancora per qualche giorno prima di prendere decisioni definitive in merito. Un approccio, quello di De Luca, che a conti fatti conferma alcune anticipazioni condivise anche sulle nostre pagine negli ultimi giorni.

Niente riapertura scuole in Campania il 24 novembre: possibili scenari

Troppo complicato mettere in moto la macchina dello screening, i cui dati avrebbero dovuto definire un quadro più chiaro già oggi in vista della riapertura scuole il 24 novembre. Considerando anche l’enorme mole di chiamate giunte al numero predisposto dalla Regione Campania da parte di coloro che avevano esigenze differenti rispetto all’attività in questione, la fase di monitoraggio non ha ancora raccolto dati sufficienti per emettere ordinanze di riapertura. Resta da capire quali possano essere gli scenari a breve termine in questo territorio.

E qui andiamo diretti verso il campo delle ipotesi. Premesso che la riapertura scuole in Campania non si avrà la prossima settimana, è possibile che qualcosa si possa muovere a partire dal 30 novembre. O al massimo dopo le decisioni del governo, che potrebbe annunciare novità il prossimo 3 dicembre. Difficile, almeno per ora, individuare altre date sul calendario, fermo restando che ogni considerazione di questo tipo dovrà tenere a mente il fatto che si andrà di pari passo con l’andamento della curva dei contagi.

Appena ci saranno ulteriori informazioni in merito, le riporteremo su OptiMagazine, considerando che nel giro di qualche ora dovrebbe arrivare qualche comunicazione ufficiale in grado di chiarire al meglio la situazione sulla riapertura scuole in Campania. Fermo restando quanto anticipato oggi 20 novembre da De Luca.