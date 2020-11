La prenotazione dei tamponi in Campania, da oggi 25 novembre avverrà in modalità nuova, almeno per coloro che parteciperanno allo screening pensato per la riapertura delle scuole. Sono state messe a disposizione sia un’app dedicata allo scopo che anche un sito web per velocizzare le richieste e magari accorciare i tempi di attesa per i test antigenici, dopo il grande flop del numero verde dedicato allo stesso scopo.

Proprio oggi 25 novembre potranno riaprire i servizi scolastici per gli asili e pure per per le prime elementari delle scuole primarie della Campania, almeno dove i sindaci di determinati Comuni non hanno (a loro volta) impugnato l’ordinanza di De Luca e provveduto a tenere ancora chiuse gli istituti pubblici e privati, almeno fino al prossimo 3 dicembre. Proprio per tutti coloro che rientrano in classe in queste ore (docenti, personale ATA, naturalmente gli alunni e familiari conviventi) è previsto che lo screening continui nei prossimi giorni e settimane, anche per allargare la possibilità di un ritorno tra i banchi fino alla quinta elementare e ancora alla prima media.

Sono due i servizi digitali messi in campo ora per la prenotazione dei tamponi in Campania. Il primo è rappresentato dall’app e-Covid SINFONIA. Quest’ultima, già in uso da tempo per l’emergenza Coronavirus, è stata aggiornata nelle scorse ore includendo anche la funzione di prenotazione dei tamponi appunto. Lo strumento utile potrà essere scaricato dal Play Store per gli Android e naturalmente dall’App Store Apple per gli iPhone e gli iPad.

Oltre all’app eCovid Sinfonia la prenotazione dei tamponi in Campania potrà anche avvenire attraverso un rinnovato servizio web messo a disposizione sempre dalla regione Campania all’indirizzo https://scuolasicura.soresa.it. Sia nel primo caso che nel secondo, al momento della registrazione e della richiesta del test bisognerà inserire i riferimenti del proprio codice fiscale e della tessera sanitaria personale in corso di validità.