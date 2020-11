Il servizio di prenotazione del tampone per bambini in Campania via numero verde non sta funzionando a dovere a due giorni dalla disponibilità della procedura. In vista del rientro a scuola il prossimo martedì 24 novembre per i bambini di prima elementare e per quelli della scuola dell’infanzia, l’ordinanza numero 90 firmata dal governatore Vincenzo De Luca ha previsto i test volontari di alunni e loro familiari conviventi proprio in questa settimana: peccato però che la macchina si sia del tutto inceppata e molti genitori non riescano neanche ad ottenere informazioni in merito al numero gratuito dedicato.

Ieri, all’apertura del servizio di prenotazione tampone per bambini e adulti familiari e conviventi, tantissimi volontari per il test si sono visti comunicare dei tempi di attesa per parlare con un operatore del numero 800 814 818 anche superiori ad un ora. Non è chiaro, in effetti, se il numero di richieste è stato ingente o, al contrario, il numero di operatori in risposta al recapito non è stato sufficiente. Oltre la snervante attesa di ieri, nelle ultime ore di oggi, al tentativo di contatto si viene invitati a chiamare in un altro momento a causa dell’intenso traffico. Come alternativa, una voce guida invita chi vuole a fornire un recapito telefonico al quale essere ricontattati in tempi definiti brevi ma non definiti.

Con il numero verde in tilt, come procedere dunque alla prenotazione del tampone per bambini in Campania, visto anche il poco tempo rimanente prima dell’apertura delle scuole della prossima settimana? Le ASL locali della regione hanno stretto contatto con gli istituti scolastici per farsi comunicare i nomi dei piccoli alunni e dei loro genitori che vogliono partecipare al test volontario. Il consiglio utile per i nostri lettori è dunque quello di rivolgersi alla propria scuola, magari nella figura del dirigente per comunicare la propria volontà di effettuare la prova tampone.