Le occasioni di risparmio per gli iPhone nel Black Friday Amazon non mancano in questa edizione 2020 delle giornate di shopping di fine novembre. I melafonini possono essere in effetti acquistati pure con forti sconti e i più datati esemplari hanno un prezzo di partenza davvero appetibile.

Si parte dall’iPhone più economico di tutti, ovvero l’iPhone 6S Plus, tra l’altro nella dotazione di memoria da 128 GB. Il melafonino è proposto ora su Amazon a 389 euro e non più a 662 euro come da valore attuale di listino. Sono disponibili tutte le colorazioni, in particolare dunque grigio siderale, argento, oro e oro rosa e la consegna del device è prevista al massimo entro martedì 1 dicembre.

Offerta Apple iPhone 6s Plus (128GB) - Argento Display Retina HD da 5,5"

Fotocamera da 12MP con registrazione video 4K

Anche il più recente iPhone 8 rientra nelle offerte Amazon Black Friday. Nella versione da 256 GB il melafonino costa 589 euro. Rispetto al valore iniziale di mercato, il risparmio netto è di ben 300 euro. Anche in questo secondo caso la consegna non arriverà prima del 1 dicembre.

Apple iPhone 8 (256GB) - Grigio siderale Display Retina HD da 4,7" con True Tone3

Resistenza a polvere e acqua di grado IP67 (profondità massima di 1...

Tra le promozioni dedicate agli iPhone all’interno del Black Friday Amazon ci sono anche esemplari Apple più recenti. Ad esempio l’iPhone 11 Pro del 2019 da 512 GB ha un costo da 1119 euro. Il risparmio sul prezzo di listino è di 383,63 euro ossia pari al 24%. Le colorazioni dell’esemplare sono tutte a portata di click per l’acquisto e dunque chi vorrà potrà scegliere tra le nuance grigio siderale, argento, oro e verde rosa.

Offerta Apple iPhone 11 Pro (512GB) - Oro Resistente alla polvere e all’acqua (4 metri fino a 30 minuti, IP68)

Sistema a tripla fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo e...

Per finire l’ampia carrellata di offerte Amazon Black Friday per gli iPhone, va sottolineato che anche l’iPhone 11 Pro Max da 512 GB è in promozione. Il suo costo attuale è pari a 1.299,00 euro con uno sconto sul valore totale del melafonino pari a 383,64 euro. I potenziali acquirenti avranno la possibilità di scegliere tra le colorazioni oro, argento, grigio siderale e verde scuro. La consegna del pacco avverrà entro martedì 1 dicembre.