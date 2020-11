Assistere all’arrivo degli sconti sui videogiochi per Nintendo Switch è sostanzialmente un evento alquanto raro. La console del colosso nipponico non ha infatti l’usanza di tagliare il prezzo dei titoli che girano su di essa. Con la conseguente necessità, da parte della community, di attrezzarsi per sfruttare al meglio occasioni del genere.

In concomitanza con l’esordio imminente del Black Friday 2020, che avrà luogo nella giornata di venerdì, Nintendo ha voluto omologarsi a tutti i propri competitor. E allestire quindi una sezione ad hoc all’interno dello store digitale della console permette di avere da subito una panoramica esaustiva sugli sconti sui videogiochi per Nintendo Switch.

Grandi sconti sui videogiochi per Nintendo Switch, è partito il Black Friday

Una selezione alquanto variegata quella operata dagli addetti ai lavori, che permette di fatto a tutti di vedere soddisfatte le proprie aspettative. Si parte con le grandi esclusive com The Legend of Zelda Link’s Awakening, proposto con una riduzione del 33% sul prezzo originale. Stessa sorte per Xenoblade Chronicles 2 e Super Mario Party, che a loro volta assistono a una decurtazione di un terzo.

Si avvicina alla metà del prezzo effettivo Crash Racing Team Nitro Fueled (49%), mentre la raggiungono appieno altre produzioni. È il caso, ad esempio, di DOOM, Wolfenstein 2 The New Colossus e The Outer Worlds, che entrano tra gli sconti su videogiochi per Nintendo Switch con un taglio del 50% tondo.

E questi sono soltanto alcuni degli esempi che arrivano dalla sezione dedicata dello store di Nintendo, che non si lascia scappare l’occasione di rispolverare grandi classici. Ecco la lista completa dei titoli:

– Borderlands Game of the Year Edition 40%

– The Legend of Zelda Link’s Awakening 33%

– Cuphead 25%

– Xenoblade Chronicles 2 33%

– Xenoblade Chronicles 2 Torna the Golden Country 33%

– Hades 20%

– Super Mario Party 33%

– Just Dance 2021 40%

– The Elder Scrolls V Skyrim 50%

– Diablo III Eternal Collection 50%

– Dark Souls Remastered 50%

– DOOM 50%

– Monster Hunter Generations Ultimate 60%

– Ultra Street Fighter II: The Final Challengers 50%

– The Jackbox Party Pack 7 20%

– Wolfenstein II The New Colossus 50%

– The Outer Worlds 50%

– Two Point Hospital 50%

– Tokyo Mirage Sessions #FE Encore 33%

– The Last Campfire 30%

– Catherine Full Body 40%

– Burnout Paradise Remastered 40%

– New Super Lucky’s Tale 30%

– SNK Heroines: Tag Team Frenzy 40%

– Knights and Bikes 25%

– Sushi Striker: The Way of Sushido 50%

– The Long Dark 33%

– Travis Strikes Again: No More Heroes 50%

– The Wonderful 101 Remastered 32%

– Castle Crashers Remastered 40%

– Terraria 50%

– Slay the Spire 40%

– Ni No Kuni: Wrath of the White Witch 70%

– Shantae and the Pirate’s Curse 50%

– Crash Team Racing Nitro-Fueled 49%

– Mortal Kombat 11 70%

– Divinity Original Sin 2 Definitive Edition 30%

– Fe 75%

– Shovel Knight Treasure Trove 50%

– Bloodstained Curse of the Moon 2 35%

– Coffee Talk 25%

– Superliminal 30%

Un’occasione assai ghiotta di fare incetta di prodotti per rimpolpare la propria collezione, recuperando piccoli gioielli che magari ci si era persi negli ultimi mesi. Facendo al contempo attenzione alle proprie finanze, grazie ai ricchi sconti sui videogiochi per Nintendo Switch inseriti in questa lista.

Tocca però attrezzarsi per tempo, dal momento che il tutto non resterà attivo a lungo. La deadline fissata dal colosso nipponico è infatti per la giornata del 2 dicembre. Meglio non temporeggiare troppo!