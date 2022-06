Arrivano alcuni chiarimenti importanti per quanto concerne un tema caldo in ambito gaming, in riferimento all’uscita di F1 2022 per PS4 e non solo. Diversi appassionati, a prescindere dalla console in proprio possesso, stanno cercando di capire quando sarà possibile mettere le mani su questo titolo. Dunque, dopo aver analizzato alcune notizie provenienti dal mondo della Formula 1 nel corso delle ultime settimane, oggi è importante concentrarsi anche su coloro che sono focalizzati sulla simulazione. Se non altro, perché parliamo di uno dei giochi più chiacchierati di questi mesi.

Cosa sappiamo a proposito dell’uscita di F1 2022 per PS4 e non solo: gli ultimi aggiornamenti

Quali sono le informazioni attualmente disponibili per quanto concerne l’uscita di F1 2022 per PS4 e non solo? Bisogna cerchiare in rosso sul calendario e la prima è quella odierna. Già, perché l’uscita di F1 2022, in via ufficiale, ci sarà a partire dal 1 luglio 2022 su PlayStation 4, oltre che su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Al contempo, gli utenti interessati potranno procedere con l’ordine del gioco anche attraverso l’app EA, Origin, Steam ed Epic Store. Le novità, però non finiscono qui per tutti coloro che sono interessati a questo nuovo corso.

La seconda data calda è proprio quella odierna. Chi ha prenotato il gioco prima dell’uscita di F1 2022, in relazione alla Champions Edition, avrà la possibilità di iniziare a gareggiare già tre giorni prima. Dunque, questo segmento di utenza potrà godere di una sorta di corsia preferenziale, a partire da oggi 28 giugno 2022.

Staremo a vedere quali saranno i primi feedback da parte di coloro che già questo martedì potranno testare il gioco. Di sicuro, con la svolta odierna, cresce l’attesa in vista dell’uscita di F1 2022 su larga scala. Anche qui in Italia.