Il tema della riapertura Campania è tornato ad essere caldo in queste ore, con il possibile addio alla zona rossa che potrebbe arrivare prima di quanto si potesse immaginare. Lo scorso weekend, come forse ricorderete tramite il nostro articolo, era arrivata la frenata di De Luca a proposito della ripresa delle attività a scuola in presenza, mentre ieri lo stesso governatore ha annunciato che la didattica classica ricomincerà domani. Misura valida solo per asili, infanzia e per le prime classi delle Elementari, lì dove i sindaci non siano intervenuti con ordinanze localizzate.

Questione riapertura Campania e saluti alla zona rossa: possibili date

Dunque, parlando di riapertura Campania, la situazione sta cambiando rapidamente. Complice un trend finalmente positivo sui numeri ospedalieri e sui contagi Covid, infatti, si potrebbe delineare uno scenario differente rispetto a quello che in teoria prevedeva una zona rossa per almeno tre settimane. Le parole pronunciate dal Premier Conte ieri sera, durante la trasmissione condotta di Lilli Gruber, sono state molto incoraggianti sotto questo punto di vista:

“Sullo spostamento tra regioni a Natale, ci stiamo lavorando ma se continuiamo così a fine mese non avremo più zone rosse. Tuttavia, il periodo natalizio richiede misure ad hoc. Si rischia altrimenti di ripetere il ferragosto e non ce lo possiamo permettere”.

In sostanza, entro il prossimo fine settimana potrebbe essere ufficializzata anche la riapertura Campania. La regione, come le altre che attualmente si trovano in zona rossa, potrebbe passare a quindi ad arancione, a meno che non venga temporaneamente abolita la colorazione delle singole aree. Allineando le disposizioni del DPCM a tutto il Paese. Molti gli scenari che si stanno configurando in queste ore, ma di sicuro i segnali sono confortanti. Come affermato dal Presidente del Consiglio, diventa indispensabile in questo momento non rilassarsi e continuare a seguire le disposizioni che ci stanno arrivando.

Nei prossimi giorni ne sapremo sicuramente di più sulla possibile riapertura Campania e sulla possibile archiviazione della zona rossa.