Dopo aver deliziato il popolo di videogiocatori italiani con il lancio di Xbox Series X e Xbox Series S, Microsoft potrebbe essere pronta a bissare con un altro prodotto. Ci riferiamo al Surface Duo, il primo smartphone dual screen con Android prodotto dal colosso di Redmond, che potrebbe affiancarsi alle console di nuova generazione sugli scaffali del Bel Paese.

Disponibile – non senza critiche di vario genere da parte di nomi autorevoli come The Verge e TechCrunch – negli Stati Uniti dallo scorso mese di settembre, il Surface Duo è stato recentemente scelto dalla redazione del TIME per apparire tra le 100 migliori invenzioni del 2020. E ora potrebbe per l’appunto esordire anche al di fuori dei confini USA, per provare l’attacco ad altri mercati. Stando a quanto diffuso dal portale cinese ITHome, i territori scelti da Microsoft sarebbero Giappone, Canada ed Europa.

La stessa fonte riferisce che il Microsoft Surface Duo dovrebbe fare la sua apparizione prima di tutto nel Regno Unito, Paese in cui diverso giganti della telefonia starebbero ancora consultando la compagnia a stelle e strisce per accordarsi sul prezzo di lancio e sulle modalità di debutto nei negozi fisici e online. Di contro, in Giappone e in altri mercati asiatici il device mobile avrebbe già ricevuto la certificazione indispensabile per la messa in vendita sul territorio, ma non è ancora chiaro come e quando sarà disponibile per il pubblico. Il lancio globale dovrebbe avvenire nel corso del 2021, ma la decisione finale spetta sempre alla “grande M” dell’hi-tech. Non si è comunque parlato nello specifico di un lancio in Italia, considerando che il nostro Paese non è ritenuto una priorità rispetto ad altre realtà come Germania, Regno Unito e Francia, dunque non resta che attendere notizie più chiare al riguardo.

Nel frattempo ricordiamo che il Surface Duo è dotato di due schermi PixelSense Fusion con protezione Corning Gorilla Glass da 5,6 pollici combinabili in un unico display da 8,1 pollici, uniti da una cerniera a 360 gradi.