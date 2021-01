Nonostante la giovane età, Microsoft Edge è un browser che sa farsi apprezzare per le sue tante feature utili e a tratti innovative, oltre che per un comparto estetico assai più attraente rispetto a quello del vetusto Internet Explorer. Il colosso di Redmond sta però lavorando a ritmo sostenuto per renderlo più appetibile agli occhi del pubblico, lanciando il guanto di sfida a Google e al suo Chrome, attualmente il browser più diffuso al mondo.

Non dovrebbe allora stupire che sia stato rilasciato da pochissime ore un nuovo aggiornamento per Microsoft Edge, che porta con sé sia delle novità estetiche che delle funzionalità mai inedite. In particolare, come si legge sulle pagine del noto portale The Verge e come si può notare nel video dedicato rilasciato dalla stessa Microsoft – visibile poco più in basso in questo stesso post -, la nuova versione della piattaforma la arricchisce con tantissimi nuovi temi, tra cui figurano anche alcuni legati a doppio filo al mondo videoludico. Naturalmente per saghe presenti in esclusiva nell’ecosistema Xbox – che di recente ha accolto le console next-gen Xbox Series X e Xbox Series S.

Temi come quelli di Halo e Ori and the Will of the Wisps, ma anche di Grounded, Forza Horizon e Microsoft Flight Simulator. L’azienda capitanata Satya Nadella ha quindi voluto “ammiccare” anche ai gamer con quest’ultimo update, che rende Microsoft Edge ancora più bello da vedere. Potete dare un’occhiata a tutti i temi disponibili mediante la pagina ufficiale. Nel nome della fruibilità, l’aggiornamento introduce, come già accennavamo, anche nuove feature. Tra queste, pensiamo alle rinnovate icone in pieno stile Fluent Design, ad una feature legata all’ibernazione delle schede non utilizzate per un certo periodo di tempo durante la navigazione, ad un nuovo password manager e alla possibilità di sincronizzare cronologia e schede tra i vari dispositivi in nostro possesso.