Pare non esserci pace per gli utenti che sono soliti utilizzare Windows 10 come sistema operativo per le proprie attività quotidiane. Dopo il bug piuttosto critico che provoca addirittura il danneggiamento del disco rigido – di cui vi abbiamo parlato in maniera approfondita in questo articolo dedicato -, una nuova anomalia pare aver colpito ancora una volta l’OS proprietario di casa Microsoft. Nelle ultime ore è infatti emerso un altro problema che causa l’arresto anomalo di Windows digitando un indirizzo in Google Chrome.

La scoperta, come spesso accade in questi casi, è stata effettuata da un ricercatore di sicurezza, che già in passato aveva pubblicato bollettini di questo tipo a favore dell’utenza, e per mettere in guardia i tecnici di Microsoft. Secondo quanto si legge sulle pagine del portale BleepingComputer, il bug si verifica quando andiamo a visitare l’indirizzo “.globalrootdevicecondrvkernelconnect” in Chrome. Bug che, in soldoni, manda subito in crash il sistema operativo del colosso di Redmond, restituendo la temuta Blue Screen of Death di Windows 10. Sempre sullo stesso sito, viene poi messo in evidenza chela criticità in esame può presentarsi in maniera casuale in ogni versione di Windows dalla 1709 alla 20H2, e non è comunque escluso che ad essere interessate siano anche le build precedenti a quelle citate nell’articolo.

La redazione di BeepingComputer sottolinea che questo nuovo bug di Windows 10, per quanto non così grave o frequente, potrebbe essere sfruttato da qualche utente malintenzionato per mascherare altre attività o banalmente per impedire alle vittime di utilizzare normalmente i loro computer. Microsoft, intanto, pare stia indagando, e ha dichiarato alla testata che “si impegna a esaminare i problemi di sicurezza segnalati e forniremo gli aggiornamenti per i dispositivi interessati il ​​prima possibile”. Per il momento non sappiamo quando il crash anomalo di Windows 10 andrà ad essere risolto con la pubblicazione di una patch correttiva: vi terremo aggiornati non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.