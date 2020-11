La next-gen del gaming è finalmente iniziata! A sette anni dal lancio delle precedenti console, PS5, Xbox Series X e la più compatta Xbox Series S sono infatti sbarcate ufficialmente sugli scaffali dei negozi fisici e online, andando a dare il via al nuovo corso dell’universo in pixel e poligoni. E a tentare animi e portafogli degli appassionati a colpi di specifiche tecniche mostruose, accessori rivoluzionari – pensiamo ad esempio al controller DualSense – e a videogame che iniziano a sfruttare le maggiori capacità computazionali delle piattaforme realizzate da Sony e Microsoft.

Piattaforme dall’impatto innegabile nello scenario hi-tech più in generale, e che non a caso sono state scelte dalla redazione del TIME per stilare la lista delle migliori invenzioni del 2020. In un anno particolarmente difficile come questo, piegato dalla pandemia da Coronavirus e dalla conseguente emergenza sanitaria – ed economica -, c’è stato comunque modo di assistere al debutto di diversi prodotti che hanno messo sul piatto la voglia di stupire e di innovare dei produttori da ogni parte del mondo. E se è vero che il celebre portale ha elogiato PS5 soprattutto per il suo pad e per il velocissimo SSD e la rivale griffata Xbox per le bellezze del Game Pass, allo stesso modo non mancano articoli in altri settori, non necessariamente graziati anche dal successo commerciale.

Nella lunga lista del TIME – che potete consultare nella sua interezza collegandovi a questo indirizzo – vi è dunque spazio per il Surface Duo di Microsoft, presente nella categoria elettronica di consumo, per il Fairphone 3+, scelto per i prodotti etici, e per LG Wing, particolare smartphone della casa alata dal doppio schermo rotante introdotto tra le menzioni speciali. Se PS5 e Xbox Series X nn fossero bastate per saziare i gamer, tra le migliori invenzioni del 2020 figura pure Animal Crossing New Horizons, life simulator disponibile in esclusiva su Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite. A chiudere, abbiamo poi l’innovativo TV Samsung Sero, gli OLED della serie GX di LG e la stazione di ricarica wireless Lexon Oblio.