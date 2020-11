Sting nega le accuse di abusi sessuali, mosse dopo un episodio avvenuto 40 anni fa. L’indiscrezione arriva da Yahoo Enterainment, che rende conto dell’azione legale presentata a un tribunale dell’Arizona.

L’accaduto riguarderebbe anche altri membri dei Police e, secondo quanto si riporta nelle carte, Gordon Summer avrebbe avuto rapporti sessuali con una minorenne che per privacy viene chiamate Jane Doe. Il concerto del gruppo si è tenuto a Scottsdale il 14 maggio del 1979.

Sting ha però rigettato ogni accusa, tramite il suo legale, specificando di essere venuto a conoscenza dell’episodio solo dopo la nota stampa dei legali della vittima, che nega di conoscere.

La donna che muove le accuse contro i Police risiede ora in California e dichiara di aver preso parte a un evento organizzato da un negozio di dischi nel quale il gruppo stava promuovendo il suo secondo album. La Doe incontrò Sting in quell’occasione e gli specificò di avere 15 anni.

Qualche ora più tardi la giovane prese parte a un concerto del gruppo in Arizona. Non solo Sting ma anche gli altri componenti del gruppo si dispersero poi tra il pubblico, con Gordon Summer che si avvicinò alla sua presunta vittima per chiederle di sedersi sulle sue gambe all’inizio del concerto.

Dopo lo spettacolo, Sting l’avrebbe invitata a partecipare a una festa privata a Phoenix, dove – presumibilmente – Jane Doe subì violenza. Il loro incontro sarebbe poi continuato in una stanza d’albergo, senza il consenso della ragazza. All’epoca dei fatti raccontati, Sting aveva 27 anni ed era già sposato con Frances Tomelty.

I rapporti tra Sting e Jane Doe si sarebbero interrotti quella sera stessa. Successivamente, Sting scrisse Don’t Stand So Close to Me, nella quale si parla della relazione tra un insegnante e la sua allieva. La richiesta dell’ufficio legale della donna è quella di un processo con giuria e un risarcimento danni per oltre 75000 dollari.

