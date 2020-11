Esce September di Sting e Zucchero, un duetto inedito in radio da venerdì 27 novembre. Nello stesso giorno, il singolo sarà disponibile negli store digitali.

September di Sting e Zucchero anticipa la pubblicazione del disco D.O.C. Deluxe di Zucchero atteso per il mese di dicembre in doppio CD, digitale e triplo vinile. L’album sarà disponibile anche in una versione speciale esclusiva per Amazon, in triplo vinile autografato in edizione limitata.

D.O.C. Deluxe sarà disponibile dal prossimo 11 dicembre e conterrà le canzoni dell’album D.O.C. e 6 nuovi brani tra cui September, inedito che anticipa anche il disco Duets di Sting in uscita il 19 marzo 2021.

Sting e Zucchero sono legati da una profonda amicizia e nelle scorse settimane sono stati fotografati insieme, a lavoro su nuovi progetti. Poco dopo è stato pubblicato a sorpresa un video in cui i due si sono esibiti in Fields Of Gold, anticipando così l’avvio di una collaborazione lavorativa. La stima reciproca sfocia infatti in un duetto presto in radio: September è il brano che li vede nuovamente collaborare e sarà disponibile in radio e in digitale dal prossimo 27 novembre.

Di seguito la tracklist di D.O.C. Deluxe:

CD1: Spirito nel buio, Soul mama, Cose che già sai (feat. Frida Sundemo), Testa o croce, Freedom, Vittime del cool, Sarebbe questo il mondo, La canzone che se ne va, Badaboom (Bel Paese), Tempo al tempo, Nella Tempesta, My Freedom (Bonus Track), Some day (Bonus Track) e Don’t let it be gone (Bonus Track).

CD2: Succede, Facile, Non illudermi così, Wichita Lineman, Don’t Cry Angelina e September (Sting &Zucchero).

Di recente, Zucchero ha sostenuto il fondo COVID 19 – Sosteniamo la musica devolvendo i proventi del suo ultimo singolo, Soul Mama, estratto dal disco D.O.C. I concerti in programma per quest’anno all’Arena di Verona sono invece tutti posticipati al prossimo anno, a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria Covid-19.