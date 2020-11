In Can’t Stop Christmas di Robbie Williams ci sono tutti gli ingredienti della canzone pop di Natale: i bells, il beat in shuffle e le tonalità maggiori, e soprattutto il coro dei bambini che riesce sempre a conferire quel tocco di innocenza di cui la festa più attesa dell’anno ha sempre bisogno.

In questo 2020, però, le cose vanno diversamente. Non ci saranno le grandi adunate in casa di amici e parenti e anche Babbo Natale si terrà a debita distanza. Lo dice lo stesso testo di Can’t Stop Christmas di Robbie Williams: “Babbo Natale è sulla sua slitta ma si trova a due metri di distanza”, e troviamo riferimenti a Zoom, FaceTime e ai gel disinfettanti che quest’anno potrebbero comparire sotto l’albero al posto del device più aggiornato o dei buoni sconto che saranno utili per rifarci il guardaroba.

Lo fa con ironia, Robbie Williams, quando parla di questo strano Natale. Il 2020 batte i suoi ultimi colpi dopo aver messo sotto tortura il mondo intero: tanti artisti sono stati uccisi dal Covid19, l’industria musicale è stata messa in ginocchio e proprio per questo le grandi star si sono costantemente messe d’impegno per trovare la colonna sonora più adatta a questo oscuro momento storico.

Can’t Stop Christmas di Robbie Williams è contenuta nella versione deluxe del doppio album The Christmas Present e nasce da una collaborazione tra l’ex Take That e gli storici produttori Guy Chambers e Richard Flack. Nel disco troviamo tanti ospiti, da Rod Stewart a Bryan Adams.

Con questo brano il cantautore britannico sdrammatizza e cancella, per poco più di 3 minuti, le nostre paure e per questo Can’t Stop Christmas di Robbie Williams è un perfetto ritratto del Natale 2.0: saremo tutti distanziati e impauriti, malinconici e addolorati, ma la musica riesce ancora una volta a trovare la quadra tra la percezione del disastro e l’oggettività dell’empatia.

Oh what a miserable year

But what a time to be alive

Sadly some friends disappeared

It’s never been like this before

It feels like we’re at war

So I wonder who’s gonna decide

If we can do the Auld Lang Syne

I wish that I could do what I like

With this family of mine

We’re going out of our minds

So what are we to do

About your FaceTimes and Zooms?

There’s a room inside my mind

And it’s always here for you

Nothing’s gonna stop Christmas…

No chance

You can’t take away our season

Like you can take away the wine

(Santa’s on his sleigh

But now he’s two metres away)

The people gonna need something to believe in

After a year of being in

(We’ve got a wish list

To catch the Christmas time)

If you’re wondering what I like

Stacks of sanitiser will do fine

I guess you do your shopping online

The high street lights are out

There’s nobody about

So where will we all be

Come this time next year?

I know you’ll be with me

And I’ll be here

Nothing’s gonna take Christmas…

You can’t take away our season

Like you can take away the wine

(Santa’s on his sleigh

But now he’s two metres away)

The people gonna need something to believe in

After a year of being in

(We’ve got a wish list

To catch the Christmas)

Why, oh why are we all waiting?

The whole damn world anticipating

Beyond boredom and frustration

The planet’s locked in what ifs and maybes

You can’t take away our season

Like you can take away the wine

(I spoke to Santa Claus

I hear he’s waiting at the door)

The people gonna need something to believe in

After a year of being in

We’ve all missed this

So here’s our wish list

You can’t stop Christmas time