Robert Englund in Stranger Things 4. Questa è la bomba del momento ed è la notizia che nessuno si aspettava in questo noioso venerdì sera in piena Pandemia. Chi sta seguendo le anticipazioni sui nuovi episodi e sulle riprese attualmente in corso, sa bene che gli attori del cast sono tornati sul set per mettere insieme i nuovi episodi ma a loro si uniranno presto un totale di otto new entry, Freddy Kruger compreso.

Netflix ha annunciato oggi otto new entry nel cast della quarta stagione di Stranger Things a cominciare proprio da Robert Englund che poserà i suoi artigli per calarsi nei panni di Victor Creel, un uomo disturbato e intimidatorio che è stato rinchiuso in un ospedale psichiatrico per un raccapricciante omicidio negli anni ’50.

A lui si uniranno anche Jamie Campbell Bower, che interpreterà Peter Ballard, un uomo premuroso che lavora come inserviente in un ospedale psichiatrico ma stanco della brutalità di cui è testimone giorno dopo giorno; Eduardo Franco sarà Argyle, il nuovo migliore amico di Jonathan; Joseph Quinn nei panni di Eddie Munson, audace metallaro degli anni ’80 che gestisce il club ufficiale di Dungeon & Dragons della Hawkins High e al centro del mistero di questa stagione; Sherman Augustus in quelli del tenente colonnello Sullivan, un uomo intelligente che crede di sapere come fermare il male ad Hawkins; Mason Dye in qulli di Jason Carver, ricca star dello sport ed esce con la ragazza più popolare della scuola fino a quando il suo mondo inizia a sgretolarsi; Nikola Djurko in quelli di Yuri, uno squallido contrabbandiere russo; Tom Wlaschiha in quelli di Dmitri, una guardia carceraria russa che fa amicizia con Hopper, sarà affidabile?

Al momento sembra che toccherà proprio a Jason trovarsi al centro dei nuovi misteri di Hawkins con al suo fianco Argyle, il suo migliore amico. Secondo le rivelazioni legate a questi nuovi personaggi sembra che la stagione si dipanerà tra ospedali psichiatrici, carceri russi e un club ufficiale, base del mistero di questa stagione.