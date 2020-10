Finalmente ci sono le prime foto di Stranger Things 4 . Non si tratta di foto ufficiali e nemmeno di un trailer che annuncia i nuovi episodi bensì di una serie di scatti rubati dal set grazie all’inizio della produzione dopo il lungo stop dovuto alla pandemia da Coronavirus. Ma cosa mostrano e cosa rivelano questi primi scatti dal set? Per il momento non si è avvistato nessun adulto ma una grande “squadra d’assalto” che sicuramente farà sognare i fan e gli abbonati Netflix.

Alcune nuove foto del set di Stranger Things 4 hanno rivelato il ritorno di Steve e Dustin, il mitico duo che si era un po’ perso negli episodi della terza stagione salvo qualche mitico sprazzo di vitalità. Le immagini pubblicate da Just Jared mostrano Joe Keery e Gaten Matarazzo che escono da una videoteca ma i due non erano da soli visto che al loro fianco c’erano anche Maya Hawke e Sadie Sink.

Secondo la serie di immagini pubblicate sembra proprio che Steve possa essere uno dei ragazzi che lavora all’interno della videoteca e che il momento fotografato più volte in queste ore sia relativo all’inizio della loro missione visto che, in alcuni frangenti, escono di corsa dal negozio per salire a bordo di un auto.

Le riprese di Stranger Things 4 si stanno svolgendo in Georgia in questi giorni ma secondo alcuni rumors non tutti gli attori saranno sul set nello stesso periodo accavallandosi solo in alcuni. In particolare, i bene informati parlano dell’arrivo di Finn Wolfhard e Millie Bobby Brown addirittura a gennaio. Questo non solo potrebbe significar la divisione in fazioni per il team (proprio come è successo in parte lo scorso anno) ma anche il fatto che l’uscita della serie potrebbe slittare addirittura al prossimo autunno.

Joe Kerry ha recentemente parlato con THR di Stranger Things 4 affermando che sarà qualcosa di sconvolgente: