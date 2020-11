Con Monopoli Edizione Bergamo si assiste sostanzialmente a una nuova evoluzione per lo storico gioco di società. Di anni dal suo effettivo esordio sul mercato ne sono ormai passati un bel po’. Era infatti il lontano 1935 quando la prima versione si palesava sugli scaffali, e negli oltre 85 anni di carriera di cambiamenti se ne sono visti eccome.

Numerose le versioni a tema che hanno rubato la scena ad altri giochi analoghi, e che sostanzialmente rappresentavano gradevolissime variazioni. Non è stato raro infatti, soprattutto negli ultimi tempi, vedere in commercio veri e propri tributi, come quello al mondo cinematografico di Star Wars.

Quelli di Monopoli Edizione Bergamo, disponibile a partire da oggi 20 novembre, è quindi una nuova tappa nell’evoluzione del tabellone del gioco. Che ha in questo modo voluto celebrare una delle città maggiormente in difficoltà in quest’ultimo anno, che ha però tutta la volontà di reagire e di riassestarsi.

Monopoli Edizione Bergamo, quali cambiamenti

Un’iniziativa che non mancherà di raccogliere il consenso della cittadina lombarda, a cui il gioco in scatola ha voluto strizzare l’occhio. Modifiche nella forma ma non di certo nella sostanza quelle apportate dagli addetti ai lavori. Che hanno modificato chiaramente i nomi delle caselle, così come hanno proceduto ad adattare imprevisti e probabilità pur senza stravolgerne il contributo vero e proprio alle partite.

Le tasse e i premi in game resteranno gli stessi quindi anche in Monopoli Edizione Bergamo, per quanto assumeranno connotati differenti. Incrociando quindi elementi del folclore bergamasco. E di certo un’edizione tanto particolare non potrà non far gola ai fan italiani del gioco.

Occorrerà però attrezzarsi per evitare di restare senza, vista la limitatezza delle scorte a disposizione. Solo settemila i pezzi prodotti e distribuiti attraverso gli iper “La Grande I” di Bergamo. Con l’incasso che sarà parzialmente devoluto in beneficenza al fondo di mutuo soccorso istituito dal Comune. Il prezzo al momento non è disponibile, sebbene situazioni analoghe abbiano evidenziato leggere maggiorazioni del prezzo standard, che è fissato a 34,90€.