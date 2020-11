La Campania è in zona rossa da domenica 15 novembre, ma una domanda ancora risuona nella testa dei cittadini: si può andare dal parrucchiere in un altro comune? Come riportato da ‘fanpage.it‘, la Prefettura di Napoli è intervenuta sulla questione attraverso il Capo di Gabinetto, Gaetano Cupello, su ordine del prefetto Marco Valentini. In poche parole, gli spostamenti al di fuori del proprio comune di residenza per fruire dell’attività sono consentiti a patto di condizioni ben precise: è possibile andare nel comune contiguo, e solo se nel proprio non ci sono parrucchieri o barbieri, oppure nel caso in cui il salone ubicato nel comune contiguo risulta essere più economico.

Non si può andare dal parrucchiere in un altro comune se, per esempio, l’unica motivazione alla base è il rapporto di fiducia tra il cliente e l’esercente. In ogni caso, la Prefettura di Napoli ha anche ribadito che, comunque sia, nei saloni non è consentito eseguire attività di manicure o pedicure, dato che quest’ultima categoria si associa ad un codice ATECO verso cui sono già confluiti i contributi di ristoro (indennizzo a fondo perduto inserito nel piano di sostegno delle attività attualmente chiuse per il blocco delle zone rosse). Ormai la risposta alla domanda di questi giorni è finalmente arrivata: “Si può andare dal parrucchiere in un altro comune?” – “Sì, ma solo nel comune contiguo e se nel proprio comune di residenza non ci sono saloni, o se ci si sposta nel comune più vicino per ragioni economiche”.

Speriamo di aver chiarito ogni dubbio a riguardo, invitando tutti a rispettare le regole affinché la curva epidemiologica si appiattisca presto, per poi decrescere. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.