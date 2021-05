Quando la Campania zona bianca? Il cambio di colore si dice essere più vicino di quanto si immagini, specie se i dati epidemiologici dovessero dimostrarsi in costante discesa. Come riportato dall’edizione odierna de ‘Il Mattino‘, entro la metà di giugno la Campania zona bianca potrebbe rivelarsi un’opzione concreta. La cosa avverrebbe anche prima di quanto prospettato per tutta Italia: il nostro Paese, infatti, dovrebbe entrare nell’area di minima restrizione per il mese di luglio, consentendo così anche la ripresa delle attività turistiche, a stecchetto da ormai quasi due anni.

La Campania, subito dopo la Lombardia, è stata la Regione più colpita dalla pandemia da Covid-19, soprattutto in termini di seconda e terza ondata. Ci si proietta verso un’estate più tranquilla in Campania, dopo lunghi periodi di buio. Il traguardo si avvicina anche grazie ai ritmi con cui sta proseguendo la campagna vaccinale: sono 50mila le dosi inoculate al giorno, con il 32% della popolazione ad aver già ricevuto la prima dose, ed il 12,5% già del tutto vaccinata. Di questo passo, l’ipotesi della Campania zona bianca per metà giugno si fa sempre più concreta.

Da oggi 19 maggio, tra le altre cose, il coprifuoco è stato posticipato alle 23, con validità sempre fino alle 5 del mattino. Dal 7 giugno, il coprifuoco varrà a partire dalle 00, mentre dal 21 giugno verrà del tutto abolito. In ogni caso, c’è da dire che in zona bianca il coprifuoco decade completamente, valendo solo le regole del distanziamento sociale e dell’uso dei dispositivi di protezione. Insomma, ci si avvia verso una progressiva ripresa della normalità, fermo restando che bisognerà sempre fare attenzione in quanto il pericolo resta dietro l’angolo, pronto a colpire. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi rispondenderemo nel minor tempo possibile.